Nova CNH: sem baliza, mas com um novo balizador

Treino de baliza em estacionamento para candidato a tirar carteira de motorista (CNH). Crédito: Detran-ES/Divulgação

Com o fim da obrigatoriedade dos testes de baliza e ladeira para se obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), os candidatos inevitavelmente vão precisar de um novo balizador para a própria conduta ao volante. Se de um lado há os defensores da medida facilitadora, do outro há aqueles que veem com cautela a mudança, diante de um trânsito cada vez mais violento e caótico, em grande medida pela imperícia e pela imprudência dos condutores.

O Detran-ES foi um dos primeiros do país a aderir à resolução nacional com as novas regras para a realização dos exames práticos, que passam a ter foco, segundo o órgão, no comportamento do motorista no trânsito e no cumprimento de suas regras, com penalizações apenas nos casos de infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro. A baliza, particularmente, era uma etapa eliminatória na prova de trânsito.

A simplificação do processo aumenta a responsabilidade individual: essa deverá ser a nova baliza para os motoristas novatos e, por que não, para os próprios veteranos. Quem está inserido no trânsito tem a obrigação de conhecer as normas e dominar as técnicas de direção, mesmo que a baliza e a ladeira sejam coisa do passado no exame. São duas habilidades que podem até não ser mais exigidas no teste, mas continuarão sendo fundamentais na vida prática de quem dirige.

É só parar para pensar: estacionar o automóvel entre dois carros é parte indissociável do ato de dirigir. Sobretudo nos grandes centros urbanos, com menos vagas, não saber fazer uma baliza pode provocar ainda mais estresse em quem conduz um veículo e nos outros motoristas.

A responsabilidade ao volante continua sendo inegociável, isso não pode mudar. Os futuros motoristas não podem cair na armadilha de que a facilidade na prova os exime do aprendizado, porque na vida real é um conhecimento que vai fazer falta, mesmo com uma CNH na mão. O novo balizador do bom motorista só depende dele mesmo: aprimorar a prática ao volante, buscar técnicas de direção defensiva e saber como agir diante de uma baliza ou de uma ladeira.

A Gazeta integra o Saiba mais