Avenida Carioca em Vila Velha merece ser contemplada com reurbanização

Obras de tamponamento do Canal da Costa não preveem a inclusão do trecho da avenida na saída/entrada da Terceira Ponte

Publicado em 27/01/2026 às 01h00
Canal da Costa na Avenida Carioca, em Vila Velha
Canal da Costa na Avenida Carioca, em Vila Velha. Crédito: Fernando Madeira

São cerca de 2,15 quilômetros do Canal da Costa, em Vila Velha, que estão passando por obras de tamponamento e de construção de uma nova estrutura de drenagem para, posteriormente, receber um parque linear que ficará sob a Terceira Ponte. Uma reurbanização aguardada e necessária, entre as imediações do 38º Batalhão de Infantaria (BI) do Exército até a altura da Avenida Champagnat, 

É o tipo de investimento que transforma a realidade e muda a cara da cidade, não há dúvidas. Com ele, uma região sem vida vai passar a ter equipamentos públicos que promovem a ocupação dos espaços ao ar livre, com quadra poliesportiva, pista de skate, parquinhos, área para cães, academia ao ar livre e estacionamentos.

A redução da criminalidade acaba sendo uma consequência, promovendo a sensação de bem-estar entre a população. E a obra ainda vai trazer segurança viária nas ruas margeiam o valão.

É justamente por isso que fica o questionamento: quando a Avenida Carioca, a porta de entrada de quem chega à cidade pela Terceira Ponte, também será reurbanizada? A Prefeitura de Vila Velha informou que o tamponamento foi pensado para ser feito onde já houve a cobertura no passado. E também informou não haver previsão de obras para o local.

A região merece esse cuidado, assim como todo o Canal da Costa também tem como emergência a despoluição, que vai acabar com o mau cheiro característico da região. Algum nível de urbanização, com a cobertura do valão em primeiro plano, precisa ser pensado para a Avenida Carioca, para torná-la mais humanizada do que é atualmente.

Não é de hoje que moradores e visitantes se incomodam com o que veem por ali.  Vila Velha é uma cidade belíssima, repleta de atrativos, da Prainha à Ponta da Fruta, e merece deixar uma primeira impressão que seja condizente com essa realidade. As melhorias na Avenida Carioca não podem sair do radar do poder público.

