ES mostrou capacidade de adaptação ao tarifaço de Trump em 2025

Produtos mais exportados pelo ES em 2025. Crédito: Reprodução

Mesmo com uma retração de 1,4% em relação ao ano recorde de 2024, as exportações no Espírito Santo atingiram a expressiva marca de US$ 24,3 bilhões, com o volume movimentado superando os nove anos anteriores a 2024. É incontestável que o Estado conseguiu manter o fôlego mesmo sob a pressão das tarifas impostas (e depois reduzidas) pelo governo Trump.

E isso se deveu à diversificação de destinos, uma estratégia que não pode ser abandonada em tempos de bonança. Com 27,1% das exportações em 2025, uma queda de 7,6% em relação ao ano anterior, os Estados Unidos se mantiveram como maior parceiro comercial, mas houve expansão da relação com outros países, sobretudo asiáticos.

Singapura, com 8,6% de participação no bolo das exportações capixabas, e China, com 5,7%, ficaram em segundo e terceiro lugares, com alta em relação a 2024 de 235,6% e 40,9%, respectivamente. Coreia do Sul também teve crescimento expressivo.

A dependência de um único parceiro é sempre um risco, principalmente diante da volatilidade crescente das relações comerciais. O Espírito Santo fez importantes movimentos de abertura a outros países e constatou o acerto da estratégia em 2025. E deve continuar navegando por outros mares.

O Espírito Santo mostrou em 2025 uma capacidade de leitura dos sinais do mercado internacional ao buscar novos destinos aos seus produtos. É um processo que não se encerra com a queda das tarifas norte-americanas. É um dever de casa permanente para o Estado se manter competitivo no mercado externo.

