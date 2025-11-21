Abdo Filho
Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Tarifaço: decisão de Trump é ótima para o ES, mas ainda temos problemas. Entenda

O governo dos Estados Unidos, anunciou, nesta quinta-feira (21), a retirada da pesada tarifa de importação, que vigorava desde agosto, em cima de centenas de produtos brasileiros

Vitória
Publicado em 21/11/2025 às 06h13
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em cúpula na Ásia. Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, anunciou, nesta quinta-feira (21), a retirada da pesada tarifa de importação, que vigorava desde agosto, em cima de centenas de produtos brasileiros. Estão no pacote café, pimenta, frutas, cacau e gengibre. A notícia é muito boa, afinal, devolve a competitividade para cadeias extremamente relevantes para a economia capixaba, com grande penetração principalmente no interior do Estado. Só o café está em mais de 60 mil propriedades. Enquanto a produção brasileira estava pagando 40% para entrar no maior e de maior valor agregado mercado mundial, que é o norte-americano, concorrentes fortes, caso do Vietnã, pagam zero.

Para termos uma ideia do tamanho do impacto, em 2024, saíram pelos portos do Espírito Santo US$ 180 milhões de café para os Estados Unidos. Os norte-americanos são, por exemplo, os maiores consumidores mundiais de cafés especiais, que tem enorme valor agregado. De gengibre, muito forte na região Serrana, foram US$ 14 milhões. A notícia, portanto, é muito boa, ainda mais se lembrarmos que, na primeira leva de exclusões do tarifaço, ainda em agosto, ficaram de fora itens como celulose, petróleo e minério, mas há questões para lá de relevantes que estão pendentes.

Seguem com tarifa extorsiva nos Estados Unidos produtos fundamentais para a pauta exportadora do Estado: café solúvel, pescados e uma parte importante do setor de rochas. O Espírito Santo tem um dos maiores parques produtores de café solúvel do mundo, com grandes fábricas em Viana (Realcafé) e Linhares (Ofi e Café Cacique). A produção de solúvel é voltada para a exportação e os Estados Unidos respondem por 20% das compras. O setor de rochas, que movimenta mais de R$ 15 bilhões por ano no Estado, que concentra 80% da indústria brasileira do setor, segue sobretaxado em grande parte de sua produção. Apenas o quartzito está fora, enquanto produtos como granito e mármore seguem pagando caro. Por fim, os pescados, que, no ano passado, venderam US$ 6,4 milhões para lá.

Veja também

Multinacional inaugura fábrica bilionária de café solúvel no ES e já se prepara para dobrar de tamanho

Importante lembrar que o aço, um dos itens mais importantes da indústria capixaba, foi excluído da taxa imposta exclusivamente em cima dos produtos brasileiros, mas segue pagando 50% de tarifa em uma medida generalizada adotada pelo governo Trump para proteger a indústria siderúrgica do país.

Tudo isso para dizer que, sem dúvida, houve avanço, mas ainda há batalhas importantes no front.

Veja também

O que pensa o presidente da Suzano (sócia de Portocel) sobre a expansão portuária do ES
Papo de Valor #16: O melhor para o ES é investir em eficiência logística
Taxa de cartório: debate começa na Assembleia do ES e projeto deve ter mudanças

A Gazeta integra o

Saiba mais
Agronegócio Donald Trump Economia Espírito Santo Estados Unidos Lula Comércio exterior ES Sul ES Norte Região Serrana Café arábica Café Conilon Região Noroeste do ES

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.