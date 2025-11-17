Abdo Filho
Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Taxa de cartório: debate começa na Assembleia do ES e projeto deve ter mudanças

Projeto de lei enviado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo que muda cobrança na hora do registro do imóvel precisa ser votado ainda em 2025 para poder valer já em 2026

Vitória
Publicado em 17/11/2025 às 03h00
Jardim Camburi
Prédios no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

Muito embora ainda não tenha caminhado formalmente dentro da Assembleia Legislativa, o projeto de lei que altera a tabela das taxas cartoriais em cima da compra de imóveis no Espírito Santo está quente nos bastidores, com pressões para todos os lados. A coisa deve ganhar mais velocidade a partir desta semana, quando o presidente da Casa, Marcelo Santos, fará conversas com todos os envolvidos na questão: Federação das Indústrias do Espírito Santo, Sindicato da Indústria da Construção Civil, cartórios e instituições cujos fundos são irrigados pelas taxas cartoriais, como o próprio Judiciário, Ministério Público, Defensoria e Procuradoria do Estado.

Em princípio, a ideia do presidente da Casa é criar uma comissão especial para encaminhar a matéria dentro da Assembleia. É quase certo que o projeto de lei que saiu do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, há exatamente um mês, terá algumas alterações. Os deputados devem mexer nas faixas de cobrança (o objetivo é baratear ainda mais para classe média e média baixa) e buscar uma alternativa para os cartórios do interior (parte da arrecadação vai para os menores, o que dá viabilidade econômica).

Marcelo Santos garante que a proposta de alteração da tabela de emolumentos será votada em 2025, portanto, as novas regras valem já em 2026. Se ficar para votar no ano que vem, as regras só valerão em 2027.

Veja também

Em forte expansão, consórcio do Grupo Águia Branca ultrapassa os R$ 200 milhões
Imunes ao juro alto: agro e exterior empurram venda de imóveis no ES
CBL compra grande área em Cachoeiro e vai fazer bairro planejado

A Gazeta integra o

Saiba mais
Economia Espírito Santo Mercado imobiliário Cartório ES Sul ES Norte Região Serrana

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.