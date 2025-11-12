CBL compra grande área em Cachoeiro e vai fazer bairro planejado

Centro da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Crédito: Carlos Alberto Silva

A CBL, a maior loteadora do Espírito Santo, comprou uma área de 355 mil metros quadrados que pertencia à fazenda Fioravante Cypriano, perto dos bairros Aeroporto e Marbrasa, que é uma das regiões que mais cresce em Cachoeiro de Itapemirim, maior cidade do Sul do Espírito Santo. Os valores do negócio não foram divulgados.

A empresa vai desenvolver um bairro planejado no terreno. “O projeto ainda está sendo trabalhado, mas a ideia é ter loteamentos abertos, fechados, áreas comerciais, de lazer, enfim, toda a estrutura de um bairro, mas de maneira planejada”, explicou Marcos Batista Machado, sócio e diretor da CBL.

A meta é estar com as licenças necessárias em mãos em 18 meses. “A coisa está caminhando com mais velocidade que a média (24 meses). A prefeitura de Cachoeiro fez mudanças interessantes na parte burocrática e está sinalizando com alterações também no PDM (Plano Diretor Municipal). Queremos estar prontos para lançar até meados de 2027”, disse o empresário.

