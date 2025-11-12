Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

CBL compra grande área em Cachoeiro e vai fazer bairro planejado

Terreno fica na região do bairro Marbrasa, que é uma das que mais cresce na cidade. O objetivo estar com as licenças liberadas em 18 meses

Vitória
Publicado em 12/11/2025 às 03h00
Cachoeiro
Centro da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Crédito: Carlos Alberto Silva

A CBL, a maior loteadora do Espírito Santo, comprou uma área de 355 mil metros quadrados que pertencia à fazenda Fioravante Cypriano, perto dos bairros Aeroporto e Marbrasa, que é uma das regiões que mais cresce em Cachoeiro de Itapemirim, maior cidade do Sul do Espírito Santo. Os valores do negócio não foram divulgados.

A empresa vai desenvolver um bairro planejado no terreno. “O projeto ainda está sendo trabalhado, mas a ideia é ter loteamentos abertos, fechados, áreas comerciais, de lazer, enfim, toda a estrutura de um bairro, mas de maneira planejada”, explicou Marcos Batista Machado, sócio e diretor da CBL.

A meta é estar com as licenças necessárias em mãos em 18 meses. “A coisa está caminhando com mais velocidade que a média (24 meses). A prefeitura de Cachoeiro fez mudanças interessantes na parte burocrática e está sinalizando com alterações também no PDM (Plano Diretor Municipal). Queremos estar prontos para lançar até meados de 2027”, disse o empresário.

Samarco vai investir US$ 2,5 bi na última fase da retomada
Tribunal de Contas do ES cria sistema que joga luz em bolada de quase R$ 17 bi

Cachoeiro de Itapemirim

