Café Campeão compra nova fábrica e está de mudança no Sul do ES

O Café Campeão, uma das mais tradicionais marcas do Sul do Espírito Santo, está de mudança. A empresa incorporou a marca Café Frade e vai passar a operar na fábrica da Frade, em Rio Novo do Sul, às margens da BR 101. A unidade está passando por uma modernização e ampliação. Hoje, a capacidade de moagem e torrefação da Campeão, em Cachoeiro de Itapemirim, está em 200 toneladas por mês, na nova casa, vai alcançar as 280 toneladas, ou seja, uma ampliação de 40%.