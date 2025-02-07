Café Campeão compra nova fábrica e está de mudança no Sul do ES

O Café Campeão, uma das mais tradicionais marcas do Sul do Espírito Santo, está de mudança. A empresa incorporou a marca Café Frade e vai passar a operar na fábrica da Frade, em Rio Novo do Sul, às margens da BR 101. A unidade está passando por uma modernização e ampliação. Hoje, a capacidade de moagem e torrefação da Campeão, em Cachoeiro de Itapemirim, está em 200 toneladas por mês, na nova casa, vai alcançar as 280 toneladas, ou seja, uma ampliação de 40%.
"A indústria do café está passando por uma fase de consolidação. Os preços da matéria-prima subiram muito nos últimos anos
e a operação ficou consideravelmente mais cara, todo este contexto provoca uma onda de consolidação. A Campeão, que tem uma posição relevante no Sul do Espírito Santo, está aproveitando o momento para fazer investimentos e aumentar a sua capacidade produtiva. Queremos ampliar a nossa participação na Grande Vitória e no Estado do Rio de Janeiro", explicou Giovani Lima, diretor da empresa.
O executivo acredita que até o final de fevereiro a operação estará 100% em Rio Novo do Sul, assim, a área ocupada desde 1977 pela fábrica, 97 mil m² no bairro São Lucas, região central de Cachoeiro, estará liberada para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários. "É uma evolução natural. Será bom para o Café Campeão e para Cachoeiro", assinalou Giovani Lima. Investidores compraram 93 mil m² e aguardam apenas a liberação dos órgãos ambientais para dar início ao projeto. A família Lima ficou com 4 mil m².