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Indústria

Café Campeão compra nova fábrica e está de mudança no Sul do ES

A empresa, uma das mais tradicionais da região Sul do Espírito Santo, incorporou a marca Café Frade e vai passar a operar em uma fábrica em Rio Novo do Sul

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 03:50

Públicado em 

07 fev 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Linha de produção do Café Campeão, em Cachoeiro
Linha de produção do Café Campeão, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Matheus Martins
O Café Campeão, uma das mais tradicionais marcas do Sul do Espírito Santo, está de mudança. A empresa incorporou a marca Café Frade e vai passar a operar na fábrica da Frade, em Rio Novo do Sul, às margens da BR 101. A unidade está passando por uma modernização e ampliação. Hoje, a capacidade de moagem e torrefação da Campeão, em Cachoeiro de Itapemirim, está em 200 toneladas por mês, na nova casa, vai alcançar as 280 toneladas, ou seja, uma ampliação de 40%.

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"A indústria do café está passando por uma fase de consolidação. Os preços da matéria-prima subiram muito nos últimos anos e a operação ficou consideravelmente mais cara, todo este contexto provoca uma onda de consolidação. A Campeão, que tem uma posição relevante no Sul do Espírito Santo, está aproveitando o momento para fazer investimentos e aumentar a sua capacidade produtiva. Queremos ampliar a nossa participação na Grande Vitória e no Estado do Rio de Janeiro", explicou Giovani Lima, diretor da empresa.
O executivo acredita que até o final de fevereiro a operação estará 100% em Rio Novo do Sul, assim, a área ocupada desde 1977 pela fábrica, 97 mil m² no bairro São Lucas, região central de Cachoeiro, estará liberada para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários. "É uma evolução natural. Será bom para o Café Campeão e para Cachoeiro", assinalou Giovani Lima. Investidores compraram 93 mil m² e aguardam apenas a liberação dos órgãos ambientais para dar início ao projeto. A família Lima ficou com 4 mil m².

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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