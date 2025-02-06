ArcelorMittal anuncia investimento bilionário no Espírito Santo

ArcelorMittal Tubarão Crédito: Divulgação/ ArcelorMittal

ArcelorMittal anunciou ao mercado, na manhã desta quinta-feira (6), que fará um investimento de R$ 3,8 bilhões no complexo de Tubarão, no Espírito Santo. A companhia vai tirar do papel um projeto há muito tempo estudado: a implantação de um laminador de tiras a frio no Estado. Assim, a companhia que, desde 1983, produz placas de aço e, desde o início dos anos 2000, faz laminação a quente em Vitória (matéria-prima para o laminador a frio), passará a entregar produto acabado na unidade capixaba. Um marco histórico para a indústria do Espírito Santo.

O aço laminado a frio é um produto de alto valor agregado, que tem como principais compradores a indústria automotiva, a de eletrodomésticos e, mais recentemente, a de geração de energia solar. Hoje, a produção de galvanizados da Arcelor no Brasil está concentrada em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Entretanto, unidade, que teve a sua ampliação inaugurada no final do ano passado, está no seu limite. Tubarão, que tem porto e produz a matéria-prima, surge como a alternativa natural.

A ArcelorMittal quer agregar valor ao seu negócio, por isso está investindo forte em galvanizados, laminados e em outras tecnologias para o aço voltadas para eletrodomésticos, linha automotiva, construção civil e geração de energia solar. A unidade de Vega do Sul, em Santa Catarina, responsável por boa parte da produção desses produtos de alto valor agregado, está no limite. Neste contexto, Tubarão é vista como a alternativa natural de expansão. Os acionistas já tomaram a decisão de que, daqui para frente, a planta de Vitória só receberá aportes voltados para produtos com mais tecnologia embarcada. A produção de placas de aço, berço da unidade, ficará onde está — 7,5 milhões de toneladas por ano.

Outro detalhe importante: com a ampliação da linha de galvanizados, a ArcelorMittal volta-se para o mercado nacional, saída estratégica diante de um mundo cada vez mais protecionista, ainda mais em se tratando de indústria do aço. Na visão dos executivos do conglomerado, o Brasil vai demandar mais aço galvanizado (com tratamento especial anticorrosão) nos próximos anos. O Brasil é um importador de galvanizados.