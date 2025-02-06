Vports anuncia obras de dragagem em Barra do Riacho e no Porto de Vitória

Serão retirados aproximadamente 600 mil metros cúbicos de sedimentos nos dois portos. Em Barra do Riacho, a profundidade será ampliada dos atuais 8,6 metros para 11 metros. Em Vitória, o objetivo é manter a capacidade máxima, que chega a 12,5 metros de calado. “Será a primeira campanha de dragagem realizada em Barra do Riacho, garantindo os requisitos de qualidade do porto. Já em Vitória, a dragagem vai possibilitar que o porto trabalhe sem qualquer tipo de restrição operacional”, assinala o diretor-presidente da Vports, Gustavo Serrão.