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Vports anuncia obras de dragagem em Barra do Riacho e no Porto de Vitória

As obras, que serão tocadas pela gigante holandesa Von Oord, começam em março, no Norte do Estado e, em abril, na Capital. Tudo fica pronto ainda no primeiro semestre

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 08:53

Públicado em 

06 fev 2025 às 08:53
Abdo Filho

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Abdo Filho

Navio entrando na Baía de Vitória
Navio entrando na Baía de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A Vports vai investir R$ 30 milhões para fazer as dragagens de Barra do Riacho, em Aracruz (onde estão Portocel, um terminal de gás da Petrobras e uma área ainda não utilizada pela Vports), e do complexo portuário de Vitória. As obras, que serão tocadas pela gigante holandesa Von Oord, começam em março, no Norte do Estado e, em abril, na Capital. Tudo fica pronto ainda no primeiro semestre.  
Serão retirados aproximadamente 600 mil metros cúbicos de sedimentos nos dois portos. Em Barra do Riacho, a profundidade será ampliada dos atuais 8,6 metros para 11 metros. Em Vitória, o objetivo é manter a capacidade máxima, que chega a 12,5 metros de calado. “Será a primeira campanha de dragagem realizada em Barra do Riacho, garantindo os requisitos de qualidade do porto. Já em Vitória, a dragagem vai possibilitar que o porto trabalhe sem qualquer tipo de restrição operacional”, assinala o diretor-presidente da Vports, Gustavo Serrão.
A concessionária vê o investimento como fundamental para atrair investidores parceiros na exploração da área disponível em Barra do Riacho. “Hoje, os dois berços da Vports na região são destinados à movimentação de granel líquido (terminal utilizado pela Petrobras). Acreditamos em Barra do Riacho como um grande polo de desenvolvimento do estado e estamos trabalhando para desenvolver uma área de 522 mil m², onde podem ser instalados novos empreendimentos", disse Serrão. 
Vports anuncia obras de dragagem em Barra do Riacho e no Porto de Vitória

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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