Vports anuncia obras de dragagem em Barra do Riacho e no Porto de Vitória

A Vports
vai investir R$ 30 milhões para fazer as dragagens de Barra do Riacho, em Aracruz (onde estão Portocel, um terminal de gás da Petrobras e uma área ainda não utilizada pela Vports), e do complexo portuário de Vitória. As obras, que serão tocadas pela gigante holandesa Von Oord, começam em março, no Norte do Estado e, em abril, na Capital. Tudo fica pronto ainda no primeiro semestre.
Serão retirados aproximadamente 600 mil metros cúbicos de sedimentos nos dois portos. Em Barra do Riacho, a profundidade será ampliada dos atuais 8,6 metros para 11 metros. Em Vitória, o objetivo é manter a capacidade máxima, que chega a 12,5 metros de calado. “Será a primeira campanha de dragagem realizada em Barra do Riacho, garantindo os requisitos de qualidade do porto. Já em Vitória, a dragagem vai possibilitar que o porto trabalhe sem qualquer tipo de restrição operacional”, assinala o diretor-presidente da Vports, Gustavo Serrão.