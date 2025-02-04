Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Infraestrutura

Porto Central assina contrato para movimentar petróleo da Equinor

O contrato visa garantir à multinacional norueguesa a infraestrutura necessária para operações de transferência de petróleo entre navios, conhecida como ship-to-ship

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 14:01

Públicado em 

04 fev 2025 às 14:01
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Primeira fase do Porto Central, complexo que está sendo construído em Presidente Kennedy
Primeira fase do Porto Central, complexo que está sendo construído em Presidente Kennedy Crédito: Divulgação/Porto Central
Porto Central, complexo portuário que está sendo construído em Presidente Kennedy, extremo Sul do Espírito Santo, e Equinor, gigante norueguesa da indústria de óleo e gás, assinaram um contrato para operações de transbordo de petróleo no terminal de granéis líquidos da operação. O acordo foi anunciado há pouco. A multinacional da Noruega tem grandes áreas no pré-sal brasileiro e está investindo na ampliação da sua produção.
O contrato com o Porto Central visa garantir infraestrutura para operações de transferência de petróleo entre navios, conhecida como ship-to-ship (o óleo chega das unidades de extração em alto-mar e, no porto, é depositado nos navios que levarão a produção para o destino final. O complexo portuário capixaba já fechou acordos semelhantes com a Petrobras e com a China Offshore Oil.
Com previsão de início de operação até dezembro de 2027, o Porto Central está construindo uma infraestrutura com capacidade licenciada para, na primeira fase, até 1,2 milhão de barris de petróleo por dia. O terminal de granéis líquidos, que teve suas obras iniciadas em dezembro de 2024, permitirá a atracação dos maiores navios do mundo, os Very Large Crude Carriers (VLCCs).

Veja Também

Cesan, Vale e multinacional fecham acordo para fornecimento de água de reúso

Especialista em Praia do Canto, RS prepara investimentos de R$ 500 milhões

Veículo autônomo: startup do ES capta dinheiro para construir fábrica de carros

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Presidente Kennedy ES Sul Porto Central
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a abrir em Baixo Guandu
Viatura da Polícia Militar
Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados