Porto Central assina contrato para movimentar petróleo da Equinor

O contrato com o Porto Central visa garantir infraestrutura para operações de transferência de petróleo entre navios, conhecida como ship-to-ship (o óleo chega das unidades de extração em alto-mar e, no porto, é depositado nos navios que levarão a produção para o destino final. O complexo portuário capixaba já fechou acordos semelhantes com a Petrobras e com a China Offshore Oil.
Com previsão de início de operação até dezembro de 2027, o Porto Central está construindo uma infraestrutura com capacidade licenciada para, na primeira fase, até 1,2 milhão de barris de petróleo por dia. O terminal de granéis líquidos, que teve suas obras iniciadas em dezembro de 2024, permitirá a atracação dos maiores navios do mundo, os Very Large Crude Carriers (VLCCs).