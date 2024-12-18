Porto Central fecha contrato com gigante chinesa do petróleo

O Porto Central, que está sendo construído em Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo
, fechou um acordo com a China Offshore Oil (Singapore) International para movimentação de petróleo bruto já na fase 1 do projeto, cuja operação deve ser iniciada no final de 2027. A China Offshore Oil (Singapore) International é a subsidiária da China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) responsável por comercializar a produção da maior produtora de petróleo bruto e gás natural offshore (no mar) da China e uma das maiores do mundo.
Em nota, a direção do Porto Central destacou a relevância do acordo. “Estamos construindo uma infraestrutura portuária que consolidará o porto como um dos principais hubs de energia do Brasil. Nossa parceria com a CNOOC é um reflexo do papel do porto, estrategicamente localizado no centro da costa brasileira em frente às bacias do pré-sal, como uma importante solução logística e estratégica no Brasil para o setor de petróleo”.
Com mais de 20 milhões de metros quadrados, o Porto Central será um dos maiores complexos portuários e industriais do país.
O empreendimento receberá embarcações com calado de até 25 metros, podendo acomodar os maiores navios do mundo e movimentar diversos tipos de carga, incluindo petróleo, gás natural, geração de energia, apoio offshore, grãos, fertilizantes, minérios, contêineres e carga geral.