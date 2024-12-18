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Economia

Porto Central fecha contrato com gigante chinesa do petróleo

A China Offshore Oil (Singapore) International é a subsidiária da China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) responsável por comercializar a produção da gigante chinesa

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 15:12

Públicado em 

18 dez 2024 às 15:12
Abdo Filho

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Abdo Filho

Perspectivas do Porto Central, terminal portuário de águas profundas em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo
Perspectivas do Porto Central, terminal portuário de águas profundas em Presidente Kennedy Crédito: Porto Central/Youtube/Reprodução
O Porto Central, que está sendo construído em Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo, fechou um acordo com a China Offshore Oil (Singapore) International para movimentação de petróleo bruto já na fase 1 do projeto, cuja operação deve ser iniciada no final de 2027. A China Offshore Oil (Singapore) International é a subsidiária da China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) responsável por comercializar a produção da maior produtora de petróleo bruto e gás natural offshore (no mar) da China e uma das maiores do mundo.
Em nota, a direção do Porto Central destacou a relevância do acordo. “Estamos construindo uma infraestrutura portuária que consolidará o porto como um dos principais hubs de energia do Brasil. Nossa parceria com a CNOOC é um reflexo do papel do porto, estrategicamente localizado no centro da costa brasileira em frente às bacias do pré-sal, como uma importante solução logística e estratégica no Brasil para o setor de petróleo”.
Em sua fase 1, o Porto Central já oferecerá estrutura suficiente para receber os maiores navios do mundo. A companhia já tem acordos fechados com algumas empresas de petróleo, entre elas Petrobras e CNOOC. O terminal de granéis líquidos será dedicado à operação de transbordo de petróleo entre navios de grande porte (Very Large Crude Carriers) em área abrigada. Os investidores do porto estão de olho no rápido crescimento da produção de óleo e gás do Brasil.
Com mais de 20 milhões de metros quadrados, o Porto Central será um dos maiores complexos portuários e industriais do país. O empreendimento receberá embarcações com calado de até 25 metros, podendo acomodar os maiores navios do mundo e movimentar diversos tipos de carga, incluindo petróleo, gás natural, geração de energia, apoio offshore, grãos, fertilizantes, minérios, contêineres e carga geral. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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