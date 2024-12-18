Porto Central fecha contrato com gigante chinesa do petróleo

Em nota, a direção do Porto Central destacou a relevância do acordo. “Estamos construindo uma infraestrutura portuária que consolidará o porto como um dos principais hubs de energia do Brasil. Nossa parceria com a CNOOC é um reflexo do papel do porto, estrategicamente localizado no centro da costa brasileira em frente às bacias do pré-sal, como uma importante solução logística e estratégica no Brasil para o setor de petróleo”.