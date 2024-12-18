Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comércio

Vendas crescem forte na Black Friday do ES. Confira as cidades mais compradoras

As vendas feitas dentro do Estado ficaram em 1,82 bi, 26,5% a mais que o R$ 1,44 bilhão de 2023. Nas vendas para fora, o montante total ficou em R$ 1,31 bilhão, 24,9% acima

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 03:50

Públicado em 

18 dez 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Comércio, Black Friday, ofertas
Ofertas da Black Friday de 2024 estamparam as vitrines Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
As vendas da Black Friday, em 2024, avançaram 25,8% no Espírito Santo, batendo em R$ 3,13 bilhões. Os descontos ficaram em R$ 128,4 milhões. Os dados são da Secretaria de Estado da Fazenda e levam em consideração as notas fiscais emitidas (lojas físicas e e-commerce) na última semana de novembro. No ano passado, as vendas totais das empresas do Estado, para consumidores daqui e de fora, ficaram em R$ 2,49 bi e os descontos bateram em R$ 123,1 milhões.
As vendas feitas dentro do Estado ficaram em 1,82 bi, 26,5% a mais que o R$ 1,44 bilhão de 2023. Nas vendas para fora, o montante total ficou em R$ 1,31 bilhão, 24,9% acima do registrado no ano passado: R$ 1,05 bi. Vinhos, ar-condicionado, móveis e eletrônicos foram os produtos mais comprados pelos consumidores dos demais estados.
As cidades mais compradoras foram: Vila Velha (R$ 270,5 milhões), Vitória (R$ 246,2 milhões), Serra (212,5 milhões), Cariacica (138,5 milhões), Linhares (R$ 98,2 milhões), Cachoeiro de Itapemirim (R$ 95,2 milhões), Colatina (R$ 66,2 milhões), Guarapari (R$ 63,4 milhões), São Mateus (59,9 milhões) e Aracruz (R$ 44 milhões).
Os estados mais compradores (fora o Espírito Santo): São Paulo (R$ 450,4 milhões), Minas Gerais (R$ 163,2 milhões), Rio de Janeiro (R$ 161,2 milhões), Rio Grande do Sul (R$ 85,4 milhões), Paraná (R$ 79,5 milhões), Bahia (R$ 76,2 milhões) e Santa Catarina (R$ 71,5 milhões).

Veja Também

Com turbulência e juros em alta, presidente da Findes enxerga desaceleração

Tribunal de Contas do ES autoriza leilão bilionário da Cesan

Casagrande vai a Lula defender proposta do ES para ferrovia

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Comércio Varejo ES Sul ES Norte Região Serrana Black Friday
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados