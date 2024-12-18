Vendas crescem forte na Black Friday do ES. Confira as cidades mais compradoras

As vendas da Black Friday, em 2024
, avançaram 25,8% no Espírito Santo, batendo em R$ 3,13 bilhões. Os descontos ficaram em R$ 128,4 milhões. Os dados são da Secretaria de Estado da Fazenda e levam em consideração as notas fiscais emitidas (lojas físicas e e-commerce) na última semana de novembro. No ano passado, as vendas totais das empresas do Estado, para consumidores daqui e de fora, ficaram em R$ 2,49 bi e os descontos bateram em R$ 123,1 milhões.
As vendas feitas dentro do Estado ficaram em 1,82 bi, 26,5% a mais que o R$ 1,44 bilhão de 2023. Nas vendas para fora, o montante total ficou em R$ 1,31 bilhão, 24,9% acima do registrado no ano passado: R$ 1,05 bi. Vinhos, ar-condicionado, móveis e eletrônicos foram os produtos mais comprados pelos consumidores dos demais estados.
As cidades mais compradoras foram: Vila Velha (R$ 270,5 milhões), Vitória (R$ 246,2 milhões), Serra (212,5 milhões), Cariacica (138,5 milhões), Linhares (R$ 98,2 milhões), Cachoeiro de Itapemirim (R$ 95,2 milhões), Colatina (R$ 66,2 milhões), Guarapari (R$ 63,4 milhões), São Mateus (59,9 milhões) e Aracruz (R$ 44 milhões).
Os estados mais compradores (fora o Espírito Santo): São Paulo (R$ 450,4 milhões), Minas Gerais (R$ 163,2 milhões), Rio de Janeiro (R$ 161,2 milhões), Rio Grande do Sul (R$ 85,4 milhões), Paraná (R$ 79,5 milhões), Bahia (R$ 76,2 milhões) e Santa Catarina (R$ 71,5 milhões).