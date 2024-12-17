Com turbulência e juros em alta, presidente da Findes enxerga desaceleração

Diante de tudo isso, principalmente de juros tão altos, a tendência é de que os investimentos privados comecem a perder velocidade já nos próximos meses. "Vai haver uma redução de ritmo (de investimentos) e consequentemente das expectativas futuras. O industrial investe observando o médio e longo prazos, evidentemente que não ter um cenário claro obriga a dar uma desacelerada. Poderíamos ter um ambiente muito melhor hoje se tivéssemos um cenário com mais segurança, mas... Isso seria bom para todos, afinal, os investimentos geram empregos de melhor qualidade", disse Paulo Baraona, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo.