Grupo italiano investe R$ 30 milhões em logística no Espírito Santo

Área da XNX na Serra, às margens da BR 101 Crédito: Divulgação/XNX

O grupo italiano Geofin, com atividades na indústria química, distribuição, construção e agro, está investindo em um novo negócio no Espírito Santo. Com quase 70 anos de atividade e faturamento anual que supera os 80 milhões de euros (R$ 500 milhões), a multinacional italiana está no Brasil desde 2008, quando virou acionista majoritária da Nebrax, uma das maiores fornecedoras de insumos químicos para a indústria de rochas do Brasil. De olho na posição geográfica estratégica do Espírito Santo e na expansão do Estado enquanto plataforma de logística, os italianos resolveram também entrar no negócio de prestação de serviços logísticos. Para isso, estão concluindo um investimento deR$ 30 milhões na construção de uma operação na Serra, às margens do Contorno do Mestre Álvaro.

A ideia, além de oferecer espaço para armazenagem, é entregar serviço completo aos clientes - da logística ao financeiro. Estão de olho principalmente nas empresas de fora do Brasil. "Toda vez que uma empresa resolve entrar em um outro país, qualquer um, existe um certo medo, afinal, você não conhece direito aquilo ali. No Brasil, principalmente por causa das questões tributárias, isso acaba sendo ampliado. Daí vem a oferta do full service, nós, caso o cliente queira, iremos entregar uma operação completa, inclusive com as oportunidades abertas pelos incentivos tributários, que não são de simples entendimento. Há demanda de empresas que querem vir para cá, mas não sabem como, é isso que vamos atender", explicou Diogo Broetto, head de Estratégia e Marketing da Geofin América.

A nova empresa do grupo no Brasil foi batizada de XNX (um jogo de letras com as palavras expert e expand). Um galpão com 6 mil m² está em fase final de obras, mas a área total para empreendimentos é de 90 mil m², sendo que 50 mil m² já estão com a terraplanagem pronta para receber construções, inclusive industriais. "Também vamos oferecer BTS (built to suit, contratos de locação de longa duração em que o imóvel é construído para atender o locatário), temos muita área para expansão. Importante destacar que o espaço está licenciado inclusive para indústrias", detalhou Broetto.