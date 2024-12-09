Europeus conhecem produção de cacau e café no ES e ficam com boa impressão

Produção de cacau , em Linhares, Norte do Espírito Santo Crédito: Leticia Orlandi

"Visito vários países do mundo nessa função que ocupo, e vi aqui um trabalho muito bom, que está no caminho certo. O Espírito Santo se apresenta como um exemplo para o Brasil e também para outros países", disse Bart De Sutter, que veio representando o Serviço Federal de Saúde, Segurança Alimentar e Meio Ambiente da Bélgica, em uma recepção, nesta segunda-feira (09), no Palácio Anchieta.

"Cada país tem autoridade competente para aplicação das regras. Conhecer os países fornecedores e a produção de perto é fundamental para conectarmos as expectativas e vencermos as barreiras. Por isso estamos aqui, vimos um trabalho fantástico, com alto nível de compromisso de sustentabilidade em toda a cadeia. O regulamento europeu é um desafio, mas não é impossível de alcançar, saímos daqui com muitas lições aprendidas", afirmou o italiano Andrea Monaco, executivo do AL Invest Verde, programa criado pela União Europeia para fomentar projetos ambientalmente sustentáveis. Os europeus querem cortar emissões de carbono, mas não querem correr o risco de desabastecimento.

A União Europeia aprovou, no final da década passada, o Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, que tem o objetivo de alcançar a neutralidade de emissão de carbono até 2050. O pacto, que é bastante amplo, passa, por exemplo, por proibir produtos que sejam originados de áreas de desmatamento e o uso de alguns defensivos agrícolas. A lei europeia que veta a importação de produtos que promovam o desmatamento nos seus países de origem começa a valer em 30 de dezembro de 2025 para os seguintes produtos: carne, café, cacau, produtos florestais (que inclui papel, celulose e madeira), soja, e borracha.