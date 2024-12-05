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Comércio internacional

Comitiva da Europa chega no ES para conhecer cadeia produtiva do agro

Italianos, espanhóis, irlandeses e belgas vão rodar por lavouras de café e cacau do Norte e Noroeste do Espírito Santo. O objetivo é mostrar que as novas regras da União Europeia são respeitadas

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 00:50

Públicado em 

05 dez 2024 às 00:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Saca de café conilon estocada em Linhares, Norte do ES
Saca de café conilon estocada em Linhares, Norte do ES Crédito: Abdo Filho
Uma comitiva com representantes dos governos de Itália, Espanha, Irlanda, Bélgica, da Comissão Europeia e do Programa AL Invest Verde (projeto financiado pela União Europeia para promover o crescimento sustentável) chega ao Espírito Santo, nesta sexta-feira (06), para conhecer a cadeia de produção do cacau e do café no Estado. Até domingo eles circularão por Linhares, São Gabriel da Palha e Vila Valério, nas regiões Norte e Noroeste. Na segunda-feira, serão recebidos pelo governador Renato Casagrande.
"Além de todo um trabalho de certificação e rastreabilidade que tem sido feito ao longo dos últimos anos - com o objetivo de mostrar que os critérios de governança, sociais e sustentabilidade estão sendo respeitados - e das visitas ao exterior, temos, nos últimos anos, trazido representantes de entidades e governos para conhecer, in loco, a cadeia de produção. Isso muda a percepção deles e tem contribuído demais para ganharmos mercado, principalmente nos Estados Unidos e Europa", explicou Michel Tesch, subsecretário de Estado da Agricultura.
A União Europeia aprovou, no final da década passada, o Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, que tem o objetivo de alcançar a neutralidade de emissão de carbono até 2050. O pacto, que é bastante amplo, passa, por exemplo, por proibir produtos que sejam originados de áreas de desmatamento e o uso de alguns defensivos agrícolas. A lei europeia que veta a importação de produtos que promovam o desmatamento nos seus países de origem começa a valer em 30 de dezembro de 2025 para os seguintes produtos: carne, café, cacau, produtos florestais (que inclui papel, celulose e madeira), soja, e borracha.
"A União Europeia possui plataformas para mapeamento de áreas livres de desmatamento, mas quem analisa isso são os órgãos de cada país, por isso, estamos trazendo para olharem em campo, muda completamente a percepção. Vamos reforçar que temos sustentabilidade e mostrar o que temos feito aqui. É uma oportunidade para construirmos confiança e ganharmos embaixadores, além disso, o pacto europeu abre a possibilidade de atrairmos capital para fazermos investimentos, caso do Al Invest Verde, são R$ 3 milhões que estão sendo aportados nas áreas de produção daqui do Estado".
Bélgica, Itália e Espanha estão entre os maiores importadores de café do Espírito Santo.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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