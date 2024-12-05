Comitiva da Europa chega no ES para conhecer cadeia produtiva do agro

Saca de café conilon estocada em Linhares, Norte do ES Crédito: Abdo Filho

Uma comitiva com representantes dos governos de Itália, Espanha, Irlanda, Bélgica, da Comissão Europeia e do Programa AL Invest Verde ( projeto financiado pela União Europeia para promover o crescimento sustentável ) chega ao Espírito Santo, nesta sexta-feira (06), para conhecer a cadeia de produção do cacau e do café no Estado. Até domingo eles circularão por Linhares, São Gabriel da Palha e Vila Valério, nas regiões Norte e Noroeste. Na segunda-feira, serão recebidos pelo governador Renato Casagrande.

"Além de todo um trabalho de certificação e rastreabilidade que tem sido feito ao longo dos últimos anos - com o objetivo de mostrar que os critérios de governança, sociais e sustentabilidade estão sendo respeitados - e das visitas ao exterior, temos, nos últimos anos, trazido representantes de entidades e governos para conhecer, in loco, a cadeia de produção . Isso muda a percepção deles e tem contribuído demais para ganharmos mercado, principalmente nos Estados Unidos e Europa", explicou Michel Tesch, subsecretário de Estado da Agricultura.

A União Europeia aprovou, no final da década passada, o Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, que tem o objetivo de alcançar a neutralidade de emissão de carbono até 2050. O pacto, que é bastante amplo, passa, por exemplo, por proibir produtos que sejam originados de áreas de desmatamento e o uso de alguns defensivos agrícolas. A lei europeia que veta a importação de produtos que promovam o desmatamento nos seus países de origem começa a valer em 30 de dezembro de 2025 para os seguintes produtos: carne, café, cacau, produtos florestais (que inclui papel, celulose e madeira), soja, e borracha.

"A União Europeia possui plataformas para mapeamento de áreas livres de desmatamento, mas quem analisa isso são os órgãos de cada país, por isso, estamos trazendo para olharem em campo, muda completamente a percepção. Vamos reforçar que temos sustentabilidade e mostrar o que temos feito aqui. É uma oportunidade para construirmos confiança e ganharmos embaixadores, além disso, o pacto europeu abre a possibilidade de atrairmos capital para fazermos investimentos, caso do Al Invest Verde, são R$ 3 milhões que estão sendo aportados nas áreas de produção daqui do Estado".