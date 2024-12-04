"Inflação alta compromete o projeto político do Lula", alerta Casagrande

Muito embora seja um aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), não deixa de criticar quando perguntado sobre a situação da economia brasileira.
"A fotografia é boa, mas o filme pode não ser tão bom assim". O governador quer dizer o seguinte: o crescimento da economia vem surpreendendo
, o desemprego está nas mínimas históricas
e a pobreza encolheu muito,
ótimas notícias, sem dúvida, mas o lado fiscal pesa e as perspectivas, justamente por isso, não são tão interessantes assim.
"Temos dados bastante positivos de crescimento do PIB e de queda no desemprego e na pobreza, em contrapartida, por causa da desconfiança em cima das contas públicas, temos um dólar em disparada, inflação subindo e juros também. Portanto, o cenário para frente não se mostra muito bom, e essa desconfiança toda pode contaminar a economia real. O presidente Lula tem uma base popular muito grande, inflação e juro alto corroem o poder de compra, e, isso acontecendo, compromete o projeto político do presidente para 2026, claro, se ele quiser disputar a reeleição. O ano de 2025 precisa ser para organizar e estancar a crise de confiança que está colocada".
Tem saída? Renato Casagrande acredita que sim, mas que o governo terá de fazer um grande esforço. "Na minha visão, olhando apenas para o que foi anunciado de contenção, ficou aquém, menor do que deveria. Mas, sem a história do IR, seria uma demonstração de esforço. Importante frisar que o Brasil vem de anos de desequilíbrios, não é simples acertar. O ano de 2025 precisa ser para organizar a casa, o governo precisa aprovar as medidas no Congresso e dar mais sinais de esforço fiscal no decorrer do ano, algo mais duro, para conter a desconfiança dos mercados e do setor produtivo. Sem confiança não tem investimento, isso não interessa econômica e politicamente a nenhum governo".
Casagrande finaliza a análise política e econômica da seguinte forma: "se quiser chegar eleitoralmente forte em 2026, Lula terá de debelar essa crise que se instalou. Mesmo com os atuais números virtuosos, o cenário passou a não ser bom".