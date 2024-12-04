"Inflação alta compromete o projeto político do Lula", alerta Casagrande

Presidente Lula e o governador Renato Casagrande na inauguração do Contorno do Mestre Álvaro Crédito: Fernando Madeira

"Temos dados bastante positivos de crescimento do PIB e de queda no desemprego e na pobreza, em contrapartida, por causa da desconfiança em cima das contas públicas, temos um dólar em disparada, inflação subindo e juros também. Portanto, o cenário para frente não se mostra muito bom, e essa desconfiança toda pode contaminar a economia real. O presidente Lula tem uma base popular muito grande, inflação e juro alto corroem o poder de compra, e, isso acontecendo, compromete o projeto político do presidente para 2026, claro, se ele quiser disputar a reeleição. O ano de 2025 precisa ser para organizar e estancar a crise de confiança que está colocada".

Na visão de Casagrande, o governo federal falhou na comunicação do pacote fiscal. "É um claro problema de comunicação. Misturaram assuntos completamente distintos e contraditórios (contenção de despesas e ampliação da isenção do Imposto de Renda) em um mesmo anúncio . Havia uma expectativa grande sobre o que seria anunciado para segurar o avanço da dívida pública, que até foi feito, podemos discutir a amplitude, mas foi feito. Mas aí vem junto a questão do Imposto de Renda, um enorme sinal trocado, que provocou tudo isso que estamos vendo nos últimos dias. Os cortes ficaram em segundo plano e a crise de desconfiança se instalou, com disparada do dólar, dos juros e queda da bolsa".

Tem saída? Renato Casagrande acredita que sim, mas que o governo terá de fazer um grande esforço. "Na minha visão, olhando apenas para o que foi anunciado de contenção, ficou aquém, menor do que deveria. Mas, sem a história do IR, seria uma demonstração de esforço. Importante frisar que o Brasil vem de anos de desequilíbrios, não é simples acertar. O ano de 2025 precisa ser para organizar a casa, o governo precisa aprovar as medidas no Congresso e dar mais sinais de esforço fiscal no decorrer do ano, algo mais duro, para conter a desconfiança dos mercados e do setor produtivo. Sem confiança não tem investimento, isso não interessa econômica e politicamente a nenhum governo".