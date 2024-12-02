Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Negócios

Gestão e locação de frota: Águia Branca descontinua marca e reforça Let's

Todos os serviços prestados pela EBEC passarão para o guarda-chuva da Let's Rent a Car, companhia com atuação em todo o Brasil e que foi adquirida pelo Grupo Águia Branca em 2018

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 18:56

Públicado em 

02 dez 2024 às 18:56
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Veículos da Ebec, locadora mineira que foi comprada pela Vix Logística, do grupo Águia Branca
Veículos da Ebec, locadora mineira que foi comprada pela Vix Logística, do grupo Águia Branca Crédito: Instagram/Reprodução
Comprada em 2023 pela VixPar, divisão de logística do Grupo Águia Branca, a marca EBEC, especializada em gestão e locação de frota, será descontinuada. Todos os serviços prestados pela EBEC passarão para o guarda-chuva da Let's Rent a Car, companhia com atuação em todo o Brasil e que foi adquirida pela Águia Branca em 2018. O processo de descontinuação da marca junto ao mercado foi iniciado nesta segunda-feira (2). O movimento será concluído no primeiro quadrimestre de 2025, unificando toda a operação, processos e pessoas sob uma mesma empresa, a Let’s, fortalecendo a atuação em veículos 4X4, referência da EBEC em seus mais de 60 anos de atividade.
As mudanças vão além: a Let’s assumirá também um portfólio ainda mais amplo, incorporando serviços de aluguel e assinatura de veículos para pessoas físicas e jurídicas. Estes novos serviços, provenientes do V1, empresa de mobilidade da VIXPar, também serão centralizados na Let’s. O objetivo é posicionar a companhia como um provedor completo de soluções de mobilidade, gestão e terceirização de frotas. De serviços executivos a operações dentro de complexos industriais.  
“Todo o processo está sendo conduzido com zelo, valorizando o legado construído pela EBEC e utilizando essa base sólida para sustentar o crescimento futuro. Estamos unindo o que há de melhor nas duas empresas para oferecer soluções ainda mais completas e personalizadas aos nossos clientes, com a solidez e a credibilidade do Grupo Águia Branca como base para esse novo capítulo”, destaca Leonardo Ballestrassi, diretor da Let’s.

Veja Também

Porto Central tem força para mudar a realidade econômica do Sul do ES

Grupo Lamoia, dono das Paletitas, vai abrir mais 200 lojas

Papo de Valor #08: Shell vai decidir sobre novos investimentos no ES em 2025, diz vice-presidente da companhia

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Negócios Grupo Águia Branca
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados