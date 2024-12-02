Gestão e locação de frota: Águia Branca descontinua marca e reforça Let's

Comprada em 2023 pela VixPar, divisão de logística do Grupo Águia Branca,
a marca EBEC, especializada em gestão e locação de frota, será descontinuada. Todos os serviços prestados pela EBEC
passarão para o guarda-chuva da Let's Rent a Car, companhia com atuação em todo o Brasil e que foi adquirida pela Águia Branca em 2018
. O processo de descontinuação da marca junto ao mercado foi iniciado nesta segunda-feira (2). O movimento será concluído no primeiro quadrimestre de 2025, unificando toda a operação, processos e pessoas sob uma mesma empresa, a Let’s, fortalecendo a atuação em veículos 4X4, referência da EBEC em seus mais de 60 anos de atividade.
As mudanças vão além: a Let’s assumirá também um portfólio ainda mais amplo, incorporando serviços de aluguel e assinatura de veículos para pessoas físicas e jurídicas. Estes novos serviços, provenientes do V1, empresa de mobilidade da VIXPar,
também serão centralizados na Let’s. O objetivo é posicionar a companhia como um provedor completo de soluções de mobilidade, gestão e terceirização de frotas. De serviços executivos a operações dentro de complexos industriais.
“Todo o processo está sendo conduzido com zelo, valorizando o legado construído pela EBEC e utilizando essa base sólida para sustentar o crescimento futuro. Estamos unindo o que há de melhor nas duas empresas para oferecer soluções ainda mais completas e personalizadas aos nossos clientes, com a solidez e a credibilidade do Grupo Águia Branca como base para esse novo capítulo”, destaca Leonardo Ballestrassi, diretor da Let’s.