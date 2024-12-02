Gestão e locação de frota: Águia Branca descontinua marca e reforça Let's

“Todo o processo está sendo conduzido com zelo, valorizando o legado construído pela EBEC e utilizando essa base sólida para sustentar o crescimento futuro. Estamos unindo o que há de melhor nas duas empresas para oferecer soluções ainda mais completas e personalizadas aos nossos clientes, com a solidez e a credibilidade do Grupo Águia Branca como base para esse novo capítulo”, destaca Leonardo Ballestrassi, diretor da Let’s.