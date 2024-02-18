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Negócios

V1 cresce acima do previsto, em 2023, e prevê expansão de 20%, em 2024

A plataforma de mobilidade do Grupo Águia Branca vai fazer relevantes investimentos na renovação da frota e em tecnologia

Publicado em 18 de Fevereiro de 2024 às 03:50

Públicado em 

18 fev 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Lançamento do V1 Aluguel de Carros
Carro do V1, empresa do Grupo Águia Branca Crédito: Divulgação/Cacá Lima
O V1, plataforma de mobilidade do Grupo Águia Branca, faturou, no ano passado, R$ 134 milhões, 10% acima do previsto. Para 2024, a expectativa é de um avanço de 20%, batendo em R$ 160 milhões. A outra meta é seguir fechando com lucro. Criado em 2018, o V1 fecha no positivo desde 2021.
O Grupo Águia Branca quer ampliar a eficiência da plataforma, para isso, fará fortes investimentos na renovação de frota e em tecnologia. “A palavra de ordem para 2024 é eficiência. O foco na eficiência irá possibilitar que o V1 possa crescer e expandir”, afirma Leonardo Ballestrassi, diretor de Negócios do V1. O executivo considera que o modelo de economia compartilhada e de recorrência só farão crescer. "Não podemos mais chamar a locação e assinatura de veículos de uma mera tendência. É uma realidade que se fortalece a cada dia. Os consumidores brasileiros estão avaliando as despesas geradas pelo carro e optando por soluções mais simples e práticas".
Para dar conta da expansão, será feito um aporte de R$ 140 milhões na frota (que será diluído ao longo do tempo) e de quase R$ 1 milhão em tecnologia, fundamentalmente no aplicativo. O objetivo é impulsionar inovações, usabilidade, novas funcionalidades, maior ocupação, eficiência e melhor experiência para o cliente. O V1 possui serviços de transporte por aplicativo, locação e assinatura de veículos.
V1 cresce acima do previsto, em 2023, e prevê expansão de 20%, em 2024

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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