V1 cresce acima do previsto, em 2023, e prevê expansão de 20%, em 2024

O V1, plataforma de mobilidade do Grupo Águia Branca,
faturou, no ano passado, R$ 134 milhões, 10% acima do previsto. Para 2024, a expectativa é de um avanço de 20%, batendo em R$ 160 milhões. A outra meta é seguir fechando com lucro. Criado em 2018, o V1 fecha no positivo desde 2021.
O Grupo Águia Branca quer ampliar a eficiência da plataforma, para isso, fará fortes investimentos na renovação de frota e em tecnologia. “A palavra de ordem para 2024 é eficiência. O foco na eficiência irá possibilitar que o V1 possa crescer e expandir”, afirma Leonardo Ballestrassi, diretor de Negócios do V1. O executivo considera que o modelo de economia compartilhada e de recorrência só farão crescer. "Não podemos mais chamar a locação e assinatura de veículos de uma mera tendência. É uma realidade que se fortalece a cada dia. Os consumidores brasileiros estão avaliando as despesas geradas pelo carro e optando por soluções mais simples e práticas".
Para dar conta da expansão, será feito um aporte de R$ 140 milhões na frota (que será diluído ao longo do tempo) e de quase R$ 1 milhão em tecnologia, fundamentalmente no aplicativo. O objetivo é impulsionar inovações, usabilidade, novas funcionalidades, maior ocupação, eficiência e melhor experiência para o cliente. O V1 possui serviços de transporte por aplicativo, locação e assinatura de veículos.