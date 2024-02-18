V1 cresce acima do previsto, em 2023, e prevê expansão de 20%, em 2024

O Grupo Águia Branca quer ampliar a eficiência da plataforma, para isso, fará fortes investimentos na renovação de frota e em tecnologia. “A palavra de ordem para 2024 é eficiência. O foco na eficiência irá possibilitar que o V1 possa crescer e expandir”, afirma Leonardo Ballestrassi, diretor de Negócios do V1. O executivo considera que o modelo de economia compartilhada e de recorrência só farão crescer. "Não podemos mais chamar a locação e assinatura de veículos de uma mera tendência. É uma realidade que se fortalece a cada dia. Os consumidores brasileiros estão avaliando as despesas geradas pelo carro e optando por soluções mais simples e práticas".