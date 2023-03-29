Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Negócios

V1 mira expansão pelo país e faturamento deve crescer 30% em 2023

Plataforma de mobilidade urbana do Grupo Águia Branca vem crescendo forte dentro do segmento de assinatura de veículos

Publicado em 29 de Março de 2023 às 09:23

Públicado em 

29 mar 2023 às 09:23
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Lançamento do V1 Aluguel de Carros
V1 Aluguel de Carros Crédito: Cacá Lima
O V1, plataforma de mobilidade do Grupo Águia Branca, está em franca expansão. Em 2022, o faturamento da empresa, fundada em 2018 dentro do laboratório de inovação da Vix Logística, bateu em R$ 100 milhões, 60% acima do registrado em 2021. Para 2023, a expectativa é chegar aos R$ 130 milhões, avanço de 30%. Só não vai mais porque as altas taxas de juros do país atrapalham os investimentos, ainda mais em se tratando de uma companhia de capital intensivo.
O braço Assinatura é o que tem puxado a fila. Em franca expansão em todo o Brasil, o serviço de assinatura cobra uma mensalidade do cliente (depende do carro escolhido) e, em troca, oferece um carro zero quilômetro por ano, não cobra IPVA, seguro e manutenção. O V1 já está com carros por assinatura em todo o Brasil, principalmente no Nordeste, São Paulo e Minas Gerais. Mais de 80% dos clientes são de fora do Espírito Santo. Uma parceria estabelecida com a Let's, empresa especializada em terceirização e gestão de frotas com atuação em todo o Brasil e que também pertence ao Grupo Águia Branca, ajudou a impulsionar o negócio.
"Já era um negócio que vinha muito bem, mas a parceria com a Let´s, que tem estrutura física em todo o país, ajudou a escalar o negócio. Temos muito mais facilidade para fazer o atendimento, vendas e prestar qualquer outro tipo de serviço. É uma sinergia muito grande, que ajudou bastante e vai continuar ajudando na nossa expansão", explicou Leonardo Balestrassi, diretor de Negócios do V1.
Os outros dois braços do V1 - Viagem e Aluguel - também receberão investimentos em 2023. O Viagem, que é o mais conhecido na Grande Vitória, por ser muito semelhante aos demais serviços de transporte por aplicativo, funciona apenas na Grande Vitória, mas o objetivo é escalar o produto. Já foi contratada uma consultoria e uma decisão sobre o que será feito será tomada nos próximos meses.

Veja Também

Nater Coop quer ampliar venda de café especial via Amazon em mais de 60%

Vports negocia para expandir importação de carros pelo Porto de Vitória

Dois grupos apresentam propostas para comprar a ES Gás

O V1 Aluguel, que aluga veículos por períodos curtos, funciona na Grande Vitória e em Curitiba. Empresas, caso da Vale em Minas Gerais, são atendidas especificamente e é um mercado que também vem crescendo. Mas a intenção é ganhar escala e migrar para outras regiões do país. A consultoria contratada pela Águia Branca também está fazendo esse estudo.
"Confiamos muito no nosso serviço, estamos analisando como fazer a escalada, afinal, o cenário de juros altos atrapalha. A consultoria vai nos ajudar na tomada de decisão e a manter um crescimento sustentado", assinalou Balestrassi. 
Desde março de 2021 que a plataforma do Grupo Águia Branca opera no azul. 

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Grupo Águia Branca
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza
Imagem de destaque
O que faz de Terence Tao 'o melhor matemático vivo do mundo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados