V1 mira expansão pelo país e faturamento deve crescer 30% em 2023

V1 Aluguel de Carros Crédito: Cacá Lima

O V1, plataforma de mobilidade do Grupo Águia Branca, está em franca expansão . Em 2022, o faturamento da empresa, fundada em 2018 dentro do laboratório de inovação da Vix Logística, bateu em R$ 100 milhões, 60% acima do registrado em 2021. Para 2023, a expectativa é chegar aos R$ 130 milhões, avanço de 30%. Só não vai mais porque as altas taxas de juros do país atrapalham os investimentos, ainda mais em se tratando de uma companhia de capital intensivo.

O braço Assinatura é o que tem puxado a fila. Em franca expansão em todo o Brasil, o serviço de assinatura cobra uma mensalidade do cliente (depende do carro escolhido) e, em troca, oferece um carro zero quilômetro por ano, não cobra IPVA, seguro e manutenção. O V1 já está com carros por assinatura em todo o Brasil, principalmente no Nordeste, São Paulo e Minas Gerais. Mais de 80% dos clientes são de fora do Espírito Santo. Uma parceria estabelecida com a Let's, empresa especializada em terceirização e gestão de frotas com atuação em todo o Brasil e que também pertence ao Grupo Águia Branca, ajudou a impulsionar o negócio.

"Já era um negócio que vinha muito bem, mas a parceria com a Let´s, que tem estrutura física em todo o país, ajudou a escalar o negócio. Temos muito mais facilidade para fazer o atendimento, vendas e prestar qualquer outro tipo de serviço. É uma sinergia muito grande, que ajudou bastante e vai continuar ajudando na nossa expansão", explicou Leonardo Balestrassi, diretor de Negócios do V1.

Os outros dois braços do V1 - Viagem e Aluguel - também receberão investimentos em 2023. O Viagem, que é o mais conhecido na Grande Vitória, por ser muito semelhante aos demais serviços de transporte por aplicativo, funciona apenas na Grande Vitória, mas o objetivo é escalar o produto. Já foi contratada uma consultoria e uma decisão sobre o que será feito será tomada nos próximos meses.

O V1 Aluguel, que aluga veículos por períodos curtos, funciona na Grande Vitória e em Curitiba. Empresas, caso da Vale em Minas Gerais, são atendidas especificamente e é um mercado que também vem crescendo. Mas a intenção é ganhar escala e migrar para outras regiões do país. A consultoria contratada pela Águia Branca também está fazendo esse estudo.

"Confiamos muito no nosso serviço, estamos analisando como fazer a escalada, afinal, o cenário de juros altos atrapalha. A consultoria vai nos ajudar na tomada de decisão e a manter um crescimento sustentado", assinalou Balestrassi.