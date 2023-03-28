Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Expansão

Vports negocia para expandir importação de carros pelo Porto de Vitória

Para 2023, a expectativa é de que 70 mil carros sejam importados pelo Espírito Santo, expansão de 40%. Diante disso, o espaço destinado à atividade será ampliado no porto

Publicado em 28 de Março de 2023 às 03:50

Públicado em 

28 mar 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Contêiner do tipo flat rack (plataforma) de 48 pés, com capacidade para três veículos cada
Contêiner do tipo flat rack (plataforma) de 48 pés, com capacidade para três veículos cada Crédito: Reprodução/Cosco Specialized Carriers
O Espírito Santo é uma das maiores portas de entrada de carros importados do Brasil. No ano passado, algo perto de 50 mil veículos foram recebidos por aqui, quase todos entraram pelo Terminal de Vila Velha, operado pela Log-In. Trata-se de um mercado rentável, em crescimento e em que o Espírito Santo vem ganhando protagonismo. Para 2023, a expectativa é de 70 mil carros, uma expansão de 40%.
Diante do bom cenário, o comando da Vports, concessionária responsável pelo Porto de Vitória, tomou a decisão de ampliar o espaço no complexo portuário destinado à atividade. Hoje, o pátio de veículos de Capuaba tem espaço para 15 mil carros, a intenção é ampliá-lo em 50%, para 22,5 mil automóveis. Um novo acordo de operação deve ser assinado agora em abril.

Veja Também

Dois grupos apresentam propostas para comprar a ES Gás

Maior hub de inovação da Serra vai investir em 25 startups

Após acordo com a China, Frisa fará investimento em Colatina

"Temos negociações em andamento com a Log-In e com outros players. É um mercado em crescimento, que o Espírito Santo é protagonista e que tem total aderência com o que já fazemos aqui no porto. As conversas estão em andamento e teremos novidades nos próximos dias", afirmou Ilson Hulle, CEO da Vports.
A ideia é facilitar as vida das tradings. Com mais espaço e, consequentemente, menos pressão para que a carga saia logo do pátio de estocagem, é possível fazer a nacionalização do produto no porto, sem a necessidade de mandá-lo para outro lugar. "Isso dá mais eficiência ao mercado, atrai mais carga e amplia o giro de carros por aqui", argumentou Hulle.
Recentemente, a chinesa GWM (Great Wall Motor), a maior montadora privada de lá, começou a importar seus veículos por aqui. Outra gigante chinesa, a BYD, iniciou seus trabalhos pelo Espírito Santo no ano passado e já tem uma grande operação estabelecida no Terminal de Vila Velha.

Veja Também

Visita do ministro dos Transportes ao ES não desata nós, mas traz avanços

Vale e governo do ES montam grupo de trabalho para fazer EF-118 andar

Empresas de importação e exportação apoiam mudança tarifária no Porto de Vitória

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Codesa Economia espírito santo Porto de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto
Juliano Floss no BBB 26
Juliano Floss é o primeiro finalista do 'BBB 26' após ganhar prova
Imagem de destaque
Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados