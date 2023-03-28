Vports negocia para expandir importação de carros pelo Porto de Vitória

Diante do bom cenário, o comando da Vports, concessionária responsável pelo Porto de Vitória, tomou a decisão de ampliar o espaço no complexo portuário destinado à atividade. Hoje, o pátio de veículos de Capuaba tem espaço para 15 mil carros, a intenção é ampliá-lo em 50%, para 22,5 mil automóveis. Um novo acordo de operação deve ser assinado agora em abril.
"Temos negociações em andamento com a Log-In e com outros players. É um mercado em crescimento, que o Espírito Santo é protagonista e que tem total aderência com o que já fazemos aqui no porto. As conversas estão em andamento e teremos novidades nos próximos dias", afirmou Ilson Hulle, CEO da Vports.
A ideia é facilitar as vida das tradings. Com mais espaço e, consequentemente, menos pressão para que a carga saia logo do pátio de estocagem, é possível fazer a nacionalização do produto no porto, sem a necessidade de mandá-lo para outro lugar. "Isso dá mais eficiência ao mercado, atrai mais carga e amplia o giro de carros por aqui", argumentou Hulle.
Recentemente, a chinesa GWM (Great Wall Motor), a maior montadora privada de lá, começou a importar seus veículos por aqui. Outra gigante chinesa, a BYD, iniciou seus trabalhos pelo Espírito Santo no ano passado e já tem uma grande operação estabelecida no Terminal de Vila Velha.