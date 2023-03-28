Vports negocia para expandir importação de carros pelo Porto de Vitória

Contêiner do tipo flat rack (plataforma) de 48 pés, com capacidade para três veículos cada Crédito: Reprodução/Cosco Specialized Carriers

O Espírito Santo é uma das maiores portas de entrada de carros importados do Brasil. No ano passado, algo perto de 50 mil veículos foram recebidos por aqui, quase todos entraram pelo Terminal de Vila Velha, operado pela Log-In. Trata-se de um mercado rentável, em crescimento e em que o Espírito Santo vem ganhando protagonismo. Para 2023, a expectativa é de 70 mil carros, uma expansão de 40%.

Diante do bom cenário, o comando da Vports, concessionária responsável pelo Porto de Vitória, tomou a decisão de ampliar o espaço no complexo portuário destinado à atividade. Hoje, o pátio de veículos de Capuaba tem espaço para 15 mil carros, a intenção é ampliá-lo em 50%, para 22,5 mil automóveis. Um novo acordo de operação deve ser assinado agora em abril.

"Temos negociações em andamento com a Log-In e com outros players. É um mercado em crescimento, que o Espírito Santo é protagonista e que tem total aderência com o que já fazemos aqui no porto. As conversas estão em andamento e teremos novidades nos próximos dias", afirmou Ilson Hulle, CEO da Vports.

A ideia é facilitar as vida das tradings. Com mais espaço e, consequentemente, menos pressão para que a carga saia logo do pátio de estocagem, é possível fazer a nacionalização do produto no porto, sem a necessidade de mandá-lo para outro lugar. "Isso dá mais eficiência ao mercado, atrai mais carga e amplia o giro de carros por aqui", argumentou Hulle.