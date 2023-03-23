Empresas de importação e exportação apoiam mudança tarifária no Porto de Vitória

Operação no Porto de Capuaba, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

O Sindiex (Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo) apoia as mudanças tarifárias que serão aplicadas pela Vports (antiga Codesa) a partir do dia 17 de maio, e que vêm provocando alguma polêmica. Pelas contas da entidade, 80% das cargas movimentadas no complexo portuário de Vitória pagarão menos taxas com a nova tabela. A cobrança em questão é pelo uso do VTMIS - sistema de auxílio eletrônico à navegação.

Os dirigentes do Sindiex vão negociar alguns ajustes, mas não há possibilidade de fazerem oposição. Eles foram à Vports e ouviram que produtos como ferro-gusa pagarão uma tarifa 77% menor. A redução em cima dos navios de contêiner é de 39%.

Em setembro do ano passado, quando foi feita a concessão da Codesa à iniciativa privada, a concessionária, além do negócio, assumiu a autoridade portuária (responsável pela administração do porto organizado) do Complexo de Vitória. De acordo com a Vports, por algum motivo que não se sabe qual é, os navios que atracam em Capuaba e no Centro de Vitória pagam, proporcionalmente, mais pelo uso do VTMIS. As embarcações que usam os terminais de Tubarão - que também fazem parte do porto organizado e recebem embarcações muito maiores - não contribuem na mesma proporção.