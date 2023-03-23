Ferrovias, 101, 262... a pauta do ministro dos Transportes no ES

BR 262: além de pedir velocidade nos estudos para a concessão, o governador quer investimentos públicos na pista que liga o Espírito Santo ao Brasil Central. Na avaliação do Estado, a situação da via é muito ruim e não é possível esperar se haverá ou não concessão à iniciativa privada para tomar medidas. Não se trata apenas de conserva, mas de ampliação de trechos mais demandados e mudança de traçado;
Ferrovias: o governo levará ao ministro a insatisfação com a demora dos desdobramentos da EF 118,
ferrovia projetada para ligar o Espírito Santo ao Rio. Quase três anos depois de assinar o contrato de renovação da Ferrovia Vitória-Minas (assumindo o compromisso de fazer as obras da EF 118 até Anchieta e de entregar o projeto pronto até a com a divisa com o Rio), a Vale não tem um cronograma de serviços pronto. Cobrada pelo Estado, ficou de apresentar tudo até o final do mês. Casagrande também dirá a Renan Filho que o Estado vê com bons olhos a renovação antecipada da concessão da Ferrovia Centro Atlântica,
pleiteada pela VLI, atual concessionária. A VLI se comprometeu a ampliar a malha ferroviária do Noroeste de Minas Gerais para escoar produtos pelos portos capixabas. Além disso, a empresa, afirmou que, caso saia a renovação antecipada, tocará os estudos para o contorno ferroviário da Serra do Tigre, também em Minas, pedido antigo do setor produtivo capixaba.