Ferrovias, 101, 262... a pauta do ministro dos Transportes no ES

BR 262: além de pedir velocidade nos estudos para a concessão, o governador quer investimentos públicos na pista que liga o Espírito Santo ao Brasil Central. Na avaliação do Estado, a situação da via é muito ruim e não é possível esperar se haverá ou não concessão à iniciativa privada para tomar medidas. Não se trata apenas de conserva, mas de ampliação de trechos mais demandados e mudança de traçado;