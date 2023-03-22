Ministro de Lula visitará obras federais no ES na sexta (24)

O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), visitará obras federais no Espírito Santo na próxima sexta-feira (24). A informação foi dada pelo governador Renato Casagrande (PSB) no evento sobre infraestrutura "Espírito Santo e Minas Gerais: conexão para o agronegócio", realizado nesta quarta-feira (22) pela VLI em parceria com o ES em Ação e A Gazeta.
Segundo Casagrande, o ministro vai vistoriar as obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, por onde passará a BR 101. As obras estão com recursos garantidos para a conclusão e devem ser entregues até o final deste ano pelo governo federal.
Renan Filho também deve visitar o canteiro de obras da BR 447, nova rodovia que vai conectar a BR 262, em Viana, ao Porto de Capuaba, em Vila Velha. As duas obras estão inclusas no planejamento prioritário do governo Lula para serem concluídas.
Casagrande afirmou que aproveitará a vinda do ministro para dialogar e cobrar soluções para outros dois problemas rodoviários capixabas: a duplicação das BR 101 e 262.
O governador ressaltou no evento que, no caso da 262, o Estado vai construir uma rodovia contornando as montanhas que poderá aliviar o tráfego na BR, mas que isso não resolve todo o problema. Já em relação à 101, é preciso celeridade na realização de uma nova concessão.
No campo de obras estaduais, Casagrande prometeu entregar, em abril, as obras no Aeroporto de Linhares e, em maio, do Complexo Viário de Carapina, na entrada norte de Vitória.