O Espírito Santo tem duas obras de mobilidade no plano de 100 dias divulgado nesta quarta-feira (18) pelo Ministério dos Transportes. O documento detalha as ações prioritárias do governo nos setores rodoviário e ferroviário e lista uma série de entregas que serão feitas até o mês de abril.
O ministério informou que, ao todo, o investimento será de R$ 1,7 bilhão no país para retomar e intensificar obras, preparar rodovias para o período de chuvas, garantir o escoamento da safra agrícola e diminuir o número de acidentes graves.
Na lista, há 12 rodovias federais que serão entregues com recursos do próprio governo. Entre elas está a BR 447, a estrada de Capuaba. A rodovia tem 4,7 quilômetros de extensão e vai criar uma ligação direta entre a BR 262, em Viana, e o Cais de Capuaba, em Vila Velha. O trecho vai da 262 até a Rodovia Leste-Oeste.
Governo federal prevê entrega de obras de 2 rodovias no ES até abril
Na lista está ainda a finalização da duplicação de 22 quilômetros da BR 101, obra que está sendo feita pela concessionária Eco101, entre os quilômetros 335 e 357, de Guarapari a Anchieta.
Nesta semana, a Eco101 finalizou a entrega de 15 quilômetros de duplicação desse trecho, além da liberação dos viadutos de acesso a Alfredo Chaves. Dessa forma, faltam sete quilômetros para serem finalizados nos próximos meses. Essa é a última obra de duplicação a ser entregue pela Eco101 antes de devolver a rodovia para o governo federal.
“Vamos investir nos grandes corredores de transporte, nas duplicações de rodovias e nas integrações ferroviárias para a ampliar competitividade da nossa economia. Estamos fazendo o reordenamento do ciclo de planejamento para os próximos quatro anos”, afirmou o ministro Renan Filho.
Recuperação de emergência
O Plano de 100 dias também prevê o reparo de 120 situações emergenciais nas BRs do país, ao custo de R$ 350 milhões. São ocorrências causadas por eventos climáticos, como as chuvas. O governo prevê liberação em 180 dias de 32 pontos que ainda não liberados.
Entre eles está um trecho da BR 342, em Ecoporanga, que está parcialmente interditado. Também houve problemas em sete pontos na BR 259 e outros 10 pontos na BR 262, mas todos eles já foram liberados.