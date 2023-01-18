Viaduto da BR 447, em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O Espírito Santo tem duas obras de mobilidade no plano de 100 dias divulgado nesta quarta-feira (18) pelo Ministério dos Transportes. O documento detalha as ações prioritárias do governo nos setores rodoviário e ferroviário e lista uma série de entregas que serão feitas até o mês de abril.

O ministério informou que, ao todo, o investimento será de R$ 1,7 bilhão no país para retomar e intensificar obras, preparar rodovias para o período de chuvas, garantir o escoamento da safra agrícola e diminuir o número de acidentes graves.

Na lista, há 12 rodovias federais que serão entregues com recursos do próprio governo. Entre elas está a BR 447, a estrada de Capuaba. A rodovia tem 4,7 quilômetros de extensão e vai criar uma ligação direta entre a BR 262, em Viana, e o Cais de Capuaba, em Vila Velha. O trecho vai da 262 até a Rodovia Leste-Oeste.

Your browser does not support the audio element. Governo federal prevê entrega de obras de 2 rodovias no ES até abril

Nesta semana, a Eco101 finalizou a entrega de 15 quilômetros de duplicação desse trecho, além da liberação dos viadutos de acesso a Alfredo Chaves. Dessa forma, faltam sete quilômetros para serem finalizados nos próximos meses. Essa é a última obra de duplicação a ser entregue pela Eco101 antes de devolver a rodovia para o governo federal.

“Vamos investir nos grandes corredores de transporte, nas duplicações de rodovias e nas integrações ferroviárias para a ampliar competitividade da nossa economia. Estamos fazendo o reordenamento do ciclo de planejamento para os próximos quatro anos”, afirmou o ministro Renan Filho.

Recuperação de emergência

O Plano de 100 dias também prevê o reparo de 120 situações emergenciais nas BRs do país, ao custo de R$ 350 milhões. São ocorrências causadas por eventos climáticos, como as chuvas. O governo prevê liberação em 180 dias de 32 pontos que ainda não liberados.