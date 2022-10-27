Entenda obra que vai permitir Terceira Ponte ter seis faixas a partir de 2023

Largura da Terceira Ponte vai aumentar e trecho contará com seis faixas a partir de 2023 Crédito: Vinicius Zagoto

A Gazeta esteve nas obras para entender e explicar como a expansão vai ocorrer. O cronograma corre dentro do esperado e o prazo de conclusão das intervenções permanece maio de 2023. A ampliação na Terceira Ponte entrou na última fase. Nesta quarta-feira (26), a construção dos dois lados da ciclovia terminou, e agora começam as alterações nas muretas laterais e o aumento de quatro para seis faixas destinadas aos veículos. A reportagem deesteve nas obras para entender e explicar como a expansão vai ocorrer. O cronograma corre dentro do esperado e o prazo de conclusão das intervenções permanece maio de 2023.

O projeto inicial previa a redução da largura da mureta central para possibilitar o aumento na quantidade de pistas. No entanto, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que houve uma alteração. Agora haverá um aumento na largura da ponte para permitir a expansão.

“É feito um alargamento da ponte que vai possibilitar a construção de uma nova mureta. Depois que nós construirmos essa nova mureta por fora da atual, nós fazemos a demolição dessa mureta antiga durante a madrugada”, conta.

Damasceno detalha que 3 km de mureta serão construídos em cada lado e a construção já se aproxima de 50%. A mureta central, que divide os sentidos da pista, permanecerá como está. “Nós não mexemos na do meio, porque exige muito tempo e iria exigir muita paralisação do trânsito e não seria possível fazer só de noite ou de madrugada. Traria muito transtorno se ficássemos, por exemplo, com três meses de uma faixa interditada para as obras, tendo risco de acidentes”, explica.

As novas muretas são mais baixas que as atuais. Os engenheiros responsáveis pelas obras explicaram no local que a segurança permanece e segue as normas atuais de construção civil e trânsito, evitando a queda de veículos para fora da estrutura em eventual colisão com a barreira de concreto.

Largura da Terceira Ponte vai aumentar e trecho contará com seis faixas a partir de 2023

LARGURA DE CADA FAIXA

Anteriormente, a mureta central de 1,43 m seria reduzida para 60 cm, uma redução de 83 cm na espessura. Com a alteração no projeto, a ponte ganha mais 60 cm de cada lado, totalizando 1,20 m, e as muretas laterais são colocadas mais para fora.

Atualmente cada faixa tem 3,5 m. Com a ampliação, serão duas faixas em cada sentido com 2,8 m, e a terceira com 3,1 m. Essa maior será usada para o tráfego do transporte coletivo, veículos de aplicativo e motocicletas. “O ônibus ocupa mais espaço”, frisa Damasceno. “Hoje, a Reta da Penha e a Beira-Mar têm essa dimensão de 2,8 m por faixa”, completa.

ALTERAÇÕES NO TRÂNSITO EM VILA VELHA

Em Vitória, não estão previstas obras na região da Enseada do Suá após a conclusão da ampliação. Já em Vila Velha, o aumento na quantidade de pistas seguirá até a Avenida Carioca, que também passará de duas para três faixas. “Vão ter obras de alargamento em Vila Velha sim. Há uma chegada de duas faixas e passará para três antes do radar”, finaliza o secretário.

GRADE PARA EVITAR ESCALADA

As duas pistas de ciclovia contam com uma grade na lateral, com o objetivo de evitar a escalada e prevenir os suicídios que ocorrem na ponte. O projeto inicial previa a instalação de vidros na parte do mirante, no entanto, também houve alteração nesse quesito.

Os engenheiros responsáveis pela obra entenderam que o impacto do vento no vidro poderia comprometer a estrutura da ciclovia, causando instabilidade, ademais, a poeira e a maresia acabariam deixando o material opaco e prejudicando a paisagem vista do novo cartão-postal.

AVANÇO DA OBRA

Falta agora a finalização dos acessos à ciclovia. No lado de Vitória, o acesso será próximo do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), na Enseada do Suá; em Vila Velha, será na Avenida Champagnat. Os operários dão os últimos retoques nas pistas destinadas aos ciclistas e finalizam a fixação do gradil – de proteção contra suicídios.

Nas faixas destinadas aos motoristas, ainda é necessário concluir a concretagem das novas muretas, demolição das antigas e fazer a nova sinalização.