Cartão GV deve ser usado para acesso à ciclovia da Terceira Ponte

As obras de construção da ciclovia da Terceira Ponte
avançaram mais uma etapa. O governo do Espírito Santo iniciou na manhã desta quinta-feira (9) a concretagem da estrutura em Vila Velha
. O governador Renato Casagrande (PSB)
evidenciou que o acesso à ciclovia será gratuito e necessitará do Cartão GV.
Segundo Casagrande, são quatro frentes de trabalho atuando na construção da ciclovia, duas em Vitória e duas em Vila Velha. A construção começou em julho e a concretagem na Capital teve início em novembro.
No ato que marcou o início da concretagem no trecho de Vila Velha, o governador afirmou que as obras estão dentro do cronograma e devem ser concluídas até maio de 2023.
“A obra tem quatro frentes de trabalho hoje, concretando a Ciclovia da Vida. Isso para nós é um sucesso, porque a obra está se desenvolvendo bem. Em Vila Velha conquistamos aqui, com o 38º Batalhão da Infantaria, um local do lado da obra, onde o material está sendo depositado. O prefeito Arnaldinho permitiu a gente fechar essa rua. Essa obra tem milhões de fiscais todos os dias passando e observando”, explicou.
O secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, informou que, até o momento, foram concretados 80 metros da ciclovia em Vitória e, a partir de sexta-feira (10), começa a concretagem de mais 80 metros do lado oposto, próximo ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT).
Damasceno disse que, em Vila Velha, 40 metros estão prontos e outros 40 vão ser executados. “Em dezembro devemos fechar próximo de 300 metros de concretagem nos dois sentidos”, explicou.
A próxima etapa, de acordo com o secretário, é ir em direção ao mar e iniciar a furação para a ampliação da ponte. “Nós devemos começar agora toda a parte de furação, janeiro, fevereiro, preparando para março a gente conseguir fazer a primeira ampliação da Terceira Ponte, que provavelmente vai começar em Vila Velha, com zero impacto na ponte, não é feita a interdição”, concluiu.