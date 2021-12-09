Cartão GV deve ser usado para acesso à ciclovia da Terceira Ponte

Cartão GV deve ser usado por ciclistas para acesso à ciclovia da 3ª Ponte Crédito: Ricardo Medeiros

Segundo Casagrande, são quatro frentes de trabalho atuando na construção da ciclovia, duas em Vitória e duas em Vila Velha. A construção começou em julho e a concretagem na Capital teve início em novembro.

"Vamos ter controle de acesso nessa ciclovia, não poderá chegar e passar. O ciclista terá que fazer um cadastro. Terá um cartão, que é o nosso próprio Cartão GV, que vai permitir que o ciclista tenha acesso gratuitamente à ciclovia" Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo

No ato que marcou o início da concretagem no trecho de Vila Velha, o governador afirmou que as obras estão dentro do cronograma e devem ser concluídas até maio de 2023.

“A obra tem quatro frentes de trabalho hoje, concretando a Ciclovia da Vida. Isso para nós é um sucesso, porque a obra está se desenvolvendo bem. Em Vila Velha conquistamos aqui, com o 38º Batalhão da Infantaria, um local do lado da obra, onde o material está sendo depositado. O prefeito Arnaldinho permitiu a gente fechar essa rua. Essa obra tem milhões de fiscais todos os dias passando e observando”, explicou.

“Essa obra tem milhões de fiscais todos os dias passando e observando a obra

ANDAMENTO DA OBRA

O secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, informou que, até o momento, foram concretados 80 metros da ciclovia em Vitória e, a partir de sexta-feira (10), começa a concretagem de mais 80 metros do lado oposto, próximo ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

Damasceno disse que, em Vila Velha, 40 metros estão prontos e outros 40 vão ser executados. “Em dezembro devemos fechar próximo de 300 metros de concretagem nos dois sentidos”, explicou.

A próxima etapa, de acordo com o secretário, é ir em direção ao mar e iniciar a furação para a ampliação da ponte. “Nós devemos começar agora toda a parte de furação, janeiro, fevereiro, preparando para março a gente conseguir fazer a primeira ampliação da Terceira Ponte, que provavelmente vai começar em Vila Velha, com zero impacto na ponte, não é feita a interdição”, concluiu.

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