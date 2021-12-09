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Cartão GV deve ser usado para acesso à ciclovia da Terceira Ponte

Anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB), na manhã desta quinta (9), em ato que marcou o início da concretagem da ciclovia em Vila Velha
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 dez 2021 às 10:20

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 10:20

Cartão GV deve ser usado por ciclistas para acesso à ciclovia da 3ª Ponte Crédito: Ricardo Medeiros
As obras de construção da ciclovia da Terceira Ponte avançaram mais uma etapa. O governo do Espírito Santo iniciou na manhã desta quinta-feira (9) a concretagem da estrutura em Vila Velha. O governador Renato Casagrande (PSB) evidenciou que o acesso à ciclovia será gratuito e necessitará do Cartão GV.
Segundo Casagrande, são quatro frentes de trabalho atuando na construção da ciclovia, duas em Vitória e duas em Vila Velha. A construção começou em julho e a concretagem na Capital teve início em novembro.
Como A Gazeta mostrou, o acesso à ciclovia será gratuito e terá cartão para o controle de fluxo. Na manhã desta quinta-feira (9), Casagrande aproveitou a oportunidade para explicar que, para passar pela ciclovia, será necessário utilizar o Cartão GV, usado atualmente nos coletivos do Sistema Transcol.
"Vamos ter controle de acesso nessa ciclovia, não poderá chegar e passar. O ciclista terá que fazer um cadastro. Terá um cartão, que é o nosso próprio Cartão GV, que vai permitir que o ciclista tenha acesso gratuitamente à ciclovia"
Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo
No ato que marcou o início da concretagem no trecho de Vila Velha, o governador afirmou que as obras estão dentro do cronograma e devem ser concluídas até maio de 2023.
“A obra tem quatro frentes de trabalho hoje, concretando a Ciclovia da Vida. Isso para nós é um sucesso, porque a obra está se desenvolvendo bem. Em Vila Velha conquistamos aqui, com o 38º Batalhão da Infantaria, um local do lado da obra, onde o material está sendo depositado. O prefeito Arnaldinho permitiu a gente fechar essa rua. Essa obra tem milhões de fiscais todos os dias passando e observando”, explicou.

“Essa obra tem milhões de fiscais todos os dias passando e observando a obra

ANDAMENTO DA OBRA

O secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, informou que, até o momento, foram concretados 80 metros da ciclovia em Vitória e, a partir de sexta-feira (10), começa a concretagem de mais 80 metros do lado oposto, próximo ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT).
Damasceno disse que, em Vila Velha,  40 metros estão prontos e outros 40 vão ser executados. “Em dezembro devemos fechar próximo de 300 metros de concretagem nos dois sentidos”, explicou.
A próxima etapa, de acordo com o secretário, é ir em direção ao mar e iniciar a furação para a ampliação da ponte. “Nós devemos começar agora toda a parte de furação, janeiro, fevereiro, preparando para março a gente conseguir fazer a primeira ampliação da Terceira Ponte, que provavelmente vai começar em Vila Velha, com zero impacto na ponte, não é feita a interdição”, concluiu.

Obras da Terceira Ponte em números

- Extensão total da Terceira Ponte: 3.339 metros
- Largura atual do tabuleiro da Terceira Ponte: 18,3 metros
- Largura do tabuleiro da Terceira Ponte após as intervenções: 19,5 metros
-  Largura do tabuleiro da Terceira Ponte + Ciclovia da Vida: 25,5 metros
- Quantidade de faixas de rolamento atualmente: 4
- Quantidade de faixas de rolamento após as intervenções: 6
- Número aproximado de funcionários no pico da obra: 240
- Quantidade de aço da estrutura metálica: 3.000 toneladas
- Valor do investimento: R$ 127 milhões
- Prazo de execução: maio de 2023

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