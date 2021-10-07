Obras da ciclovia e de ampliação da 3ª Ponte têm início pelo lado de Vila Velha

Andaimes para montagem da ciclovia foram colocados na Terceira Ponte em Vila Velha Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta

Em entrevista à TV Gazeta, Casagrande explicou que a obra começa pela montagem do kickdeck, uma espécie de andaime que serve de sustentação para que a montagem da ciclovia tenha início. A ciclovia, por sua vez, servirá de plataforma para que seja feita a ampliação da ponte, conforme disse o governador.

"Hoje (7), estamos iniciando concretamente, porque já estamos montando o andaime, chamado kickdeck, para a gente montar efetivamente a ciclovia. Primeiro, monta essa plataforma, em alguns dias a gente monta uma plataforma de 80 metros para começar a montar a ciclovia, que posteriormente servirá de base para a gente fazer a ampliação. Servirá de suporte para a ampliação da ponte", detalhou.

Casagrande afirmou, também, que o trabalho que está sendo feito em Vila Velha é o mesmo que já foi iniciado em Vitória. O objetivo é encontrar as duas partes no vão central da ponte, em uma obra que, como disse Casagrande, custará R$ 127 milhões. O governador classificou a obra como importantíssima para a mobilidade urbana da Região Metropolitana do Estado e garantiu que tanto a ciclovia quanto a ampliação da Terceira Ponte ficarão concluídas em março de 2023.

Your browser does not support the audio element. Obras da ciclovia e de ampliação da Terceira Ponte têm início pelo lado de Vila Velha

OBRAS

A instalação de uma barreira de proteção na Terceira Ponte foi debatida e reivindicada pela sociedade capixaba, sobretudo nos últimos anos. Outra reivindicação antiga era a inclusão de uma ciclovia para que a travessia entre os municípios de Vitória e Vila Velha também pudesse ser realizada por ciclistas.

Obras da ciclovia na Terceira Ponte já tiveram início em Vitória Crédito: Governo do Estado

A estrutura que será anexada à ponte nos dois sentidos, como forma de impedir o suicídio, contará com uma grade antiescalada para a proteção, com altura de três metros e uma pista de ciclovia, com pavimento asfáltico de três metros de largura.

Próximo ao vão central da ponte, a estrutura da ciclovia terá um alargamento chegando a seis metros e funcionará como uma espécie de mirante. Nesse ponto, parte da grade antiescalada será substituída por vidro. As pistas serão de sentido único: uma para Vitória e uma para Vila Velha.

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE

Além da ciclovia, a Terceira Ponte ganhará mais uma faixa em cada sentido, ficando com seis faixas no total. Assim, a capacidade de fluxo de veículos na ponte será aumentada em torno 40%. Hoje, a ponte tem quatro pistas, sendo duas para cada sentido.

Obras de ampliação da Terceira Ponte, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Para a inclusão das novas faixas, as pistas existentes ficarão mais estreitas e as proteções central e laterais também serão estreitadas. As pistas laterais serão de uso exclusivo de transporte coletivo e passarão a ter 3,10 metros cada. Já as pistas no meio, serão para automóveis e terão 2,80 metros cada. A simulação do projeto mostrou eficiência e melhoria do trânsito em todos os horários.

NÚMEROS DA OBRA