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Investimento de R$ 127 milhões

Obras da ciclovia e de ampliação da 3ª Ponte têm início pelo lado de Vila Velha

Trabalho que começou nesta quinta-feira (7) em Vila Velha é o mesmo que já foi iniciado em Vitória. O objetivo é encontrar as duas partes no vão central da ponte
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

07 out 2021 às 09:55

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 09:55

Andaimes para montagem da ciclovia foram colocados na Terceira Ponte em Vila Velha
Andaimes para montagem da ciclovia foram colocados na Terceira Ponte em Vila Velha Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta
governo do Estado anunciou o início da etapa de Vila Velha das obras da ampliação da Terceira Ponte e da construção da Ciclovia da Vida nesta quinta-feira (7). Segundo o governador Renato Casagrande, a obra terá um custo total de R$ 127 milhões e ficará concluída em março de 2023.
Em entrevista à TV Gazeta, Casagrande explicou que a obra começa pela montagem do kickdeck, uma espécie de andaime que serve de sustentação para que a montagem da ciclovia tenha início. A ciclovia, por sua vez, servirá de plataforma para que seja feita a ampliação da ponte, conforme disse o governador.
"Hoje (7), estamos iniciando concretamente, porque já estamos montando o andaime, chamado kickdeck, para a gente montar efetivamente a ciclovia. Primeiro, monta essa plataforma, em alguns dias a gente monta uma plataforma de 80 metros para começar a montar a ciclovia, que posteriormente servirá de base para a gente fazer a ampliação. Servirá de suporte para a ampliação da ponte", detalhou.
Casagrande afirmou, também, que o trabalho que está sendo feito em Vila Velha é o mesmo que já foi iniciado em Vitória. O objetivo é encontrar as duas partes no vão central da ponte, em uma obra que, como disse Casagrande, custará R$ 127 milhões. O governador classificou a obra como importantíssima para a mobilidade urbana da Região Metropolitana do Estado e garantiu que tanto a ciclovia quanto a ampliação da Terceira Ponte ficarão concluídas em março de 2023.
Obras da ciclovia e de ampliação da Terceira Ponte têm início pelo lado de Vila Velha

OBRAS

A instalação de uma barreira de proteção na Terceira Ponte foi debatida e reivindicada pela sociedade capixaba, sobretudo nos últimos anos. Outra reivindicação antiga era a inclusão de uma ciclovia para que a travessia entre os municípios de Vitória e Vila Velha também pudesse ser realizada por ciclistas.
Intervenções de ampliação da Terceira Ponte e da construção da Ciclovia da Vida começam nesta quinta-feira (15)
Obras da ciclovia na Terceira Ponte já tiveram início em Vitória Crédito: Governo do Estado
A estrutura que será anexada à ponte nos dois sentidos, como forma de impedir o suicídio, contará com uma grade antiescalada para a proteção, com altura de três metros e uma pista de ciclovia, com pavimento asfáltico de três metros de largura.
Próximo ao vão central da ponte, a estrutura da ciclovia terá um alargamento chegando a seis metros e funcionará como uma espécie de mirante. Nesse ponto, parte da grade antiescalada será substituída por vidro. As pistas serão de sentido único: uma para Vitória e uma para Vila Velha.

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE

Além da ciclovia, a Terceira Ponte ganhará mais uma faixa em cada sentido, ficando com seis faixas no total. Assim, a capacidade de fluxo de veículos na ponte será aumentada em torno 40%. Hoje, a ponte tem quatro pistas, sendo duas para cada sentido.
Obras de ampliação da Terceira Ponte, em Vitória
Obras de ampliação da Terceira Ponte, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Para a inclusão das novas faixas, as pistas existentes ficarão mais estreitas e as proteções central e laterais também serão estreitadas. As pistas laterais serão de uso exclusivo de transporte coletivo e passarão a ter 3,10 metros cada. Já as pistas no meio, serão para automóveis e terão 2,80 metros cada. A simulação do projeto mostrou eficiência e melhoria do trânsito em todos os horários.

NÚMEROS DA OBRA

  • Extensão total da Terceira Ponte: 3.339 metros
  • Largura atual do tabuleiro da Terceira Ponte: 18,3 metros
  • Largura do tabuleiro da Terceira Ponte após as intervenções: 19,5 metros
  • Largura do tabuleiro da Terceira Ponte + Ciclovia da Vida: 25,5 metros
  • Quantidade de faixas de rolamento atualmente: 4
  • Quantidade de faixas de rolamento após as intervenções: 6
  • Número aproximado de funcionários no pico da obra: 240
  • Quantidade de aço da estrutura metálica: 3.000 toneladas
  • Valor do investimento: R$ 127 milhões
  • Prazo de execução: maio de 2023

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