Imagens mostram montagem de ciclovia e barreira de proteção na 3ª Ponte

A principal ligação entre os municípios de Vitória e Vila Velha está recebendo melhorias em obras que começaram em julho deste ano e devem durar até maio de 2023. O planejamento do governo do Estado para a ampliação da Terceira Ponte inclui duas novas faixas — uma em cada sentido, além de uma ciclovia e barreiras de proteção nos dois lados, cuja instalação já foi iniciada. Imagens do fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, mostram operários trabalhando no local na tarde desta segunda-feira (13).
Veja o andamento das obras na Terceira Ponte, em Vitória
Nos vídeos, é possível notar que um veículo azul, localizado embaixo da ponte, facilita o transporte de estruturas metálicas para o alto, onde estão os trabalhadores. Os operários trabalham em um andaime suspenso. A ideia da estrutura é para que as obras não causem interferência no trânsito da Terceira Ponte.
A demanda por melhorias no trânsito na ponte é antiga. Com as obras, o espaço será ampliado com mais duas faixas: uma no sentido Vitória-Vila Velha e outra no sentido Vila Velha-Vitória. A ciclovia será construída nos dois lados da Terceira Ponte. Ao lado da passagem das bicicletas, haverá uma barreira de proteção. O Investimento é de R$ 127 milhões, segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade de Infraestrutura (Semobi).
À reportagem de A Gazeta, a Semobi informou que as estruturas que estão sendo fixadas são as dos guarda-corpos externos e internos da ciclovia e da barreira de proteção. As implantações são feitas ao mesmo tempo e, segundo a secretaria, servem de estrutura também para a ampliação da Terceira Ponte.
NÚMEROS DAS OBRAS NA TERCEIRA PONTE:
- Extensão total da Terceira Ponte: 3.339 metros
- Largura atual do tabuleiro da Terceira Ponte: 18,3 metros
- Largura do tabuleiro da Terceira Ponte após as intervenções: 19,5 metros
- Largura do tabuleiro da Terceira Ponte + Ciclovia da Vida: 25,5 metros
- Quantidade de faixas de rolamento atualmente: 4
- Quantidade de faixas de rolamento após as intervenções: 6
- Número aproximado de funcionários no pico da obra: 240
- Quantidade de aço da estrutura metálica: 3.000 toneladas
- Valor do investimento: R$ 127 milhões
- Prazo de execução: maio de 2023