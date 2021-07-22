Terceira Ponte: com fim da Via Expressa, veja como ter passagem automática

O sistema de Via Expressa chegou ao fim na Terceira Ponte e na Rodovia do Sol na última quarta-feira (21), e, com isso, a tag deixou de ser aceita nas pistas automáticas. Para o motorista continuar tendo acesso às pistas, a Rodosol, concessionária que administra toda a rodovia, explicou o que deve ser feito.
Para continuar passando pelas pistas automáticas, o usuário deve migrar para uma das cinco operadoras cadastradas no site da Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) do Espírito Santo. O usuário que ainda não fez a migração, deverá utilizar as cabines manuais e fazer o pagamento em dinheiro até providenciar à adesão a uma dessas empresas.
Segundo a Rodosol, é necessário ainda realizar o distrato com a concessionária (que pode ser iniciado no site viaexpressasemparar.com.br) e fazer a devolução da tag (na loja da Via Expressa na praça de pedágio ou nas lojas Sem Parar) para ter acesso aos créditos disponíveis.
Em nota enviada à reportagem, a Rodosol reforçou que a evasão do pedágio através do uso das pistas automáticas por veículos não cadastrados é considerada infração e passível de penalidades conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
NOVAS TAGS
De acordo com o diretor-presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto, os usuários das novas tags devem ler o manual para colocarem cada uma no local exato da adesivagem no para-brisa.
"Tem tido falha de leitura por usuários colarem a tag muito perto dos pontinhos pretos atrás do retrovisor. O correto é colar abaixo das faixas com pontinhos pretos, já que atrapalha a leitura da tag, devendo ficar na parte livre. O posicionamento no para-brisa é importante e os manuais dos fornecedores explicam isso. Na posição correta, evita-se que sejam criados problemas na hora de passar na praça do pedágio", afirmou.