Terceira Ponte: com fim da Via Expressa, veja como ter passagem automática

Em nota enviada à reportagem, a Rodosol reforçou que a evasão do pedágio através do uso das pistas automáticas por veículos não cadastrados é considerada infração e passível de penalidades conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

De acordo com o diretor-presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto, os usuários das novas tags devem ler o manual para colocarem cada uma no local exato da adesivagem no para-brisa.

"Tem tido falha de leitura por usuários colarem a tag muito perto dos pontinhos pretos atrás do retrovisor. O correto é colar abaixo das faixas com pontinhos pretos, já que atrapalha a leitura da tag, devendo ficar na parte livre. O posicionamento no para-brisa é importante e os manuais dos fornecedores explicam isso. Na posição correta, evita-se que sejam criados problemas na hora de passar na praça do pedágio", afirmou.