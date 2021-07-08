Via Expressa: 2 mil usuários não devolveram tag; veja o que acontece

Praça de pedágio da Terceira Ponte: tag da Via Expressa deixará de ser aceita no dia 21 de julho Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Via Expressa - 2 mil usuários não devolveram tag; entenda o que acontece

Apesar de obrigatório para recebimento do valor, a não devolução da ferramenta não implica em multa, mas, a partir do dia 21 de julho, a tag não será mais reconhecida para passagem nos pedágios. Para usar a cobrança automática, o usuário terá de aderir ao serviço de uma das outras cinco empresas cadastradas pela Rodosol.



O diretor-presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto, explica que foi feita uma mudança de frequência, de leitura e uma adequação de sistema. Segundo ele, a Via Expressa utiliza uma frequência de 5,8 GHz, alterada para 915 MHz.

"No dia 21 (de julho), caso o usuário não tenha feito novo cadastro, terá que passar pela pista manual, já que a automática é exclusiva para quem é habilitado pelas empresas ConectCar, Greenpass, Move Mais, Sem Parar e Veloe. É preciso estar atento, pois o uso indevido da faixa automática é passível de multa", informou.

A cobrança para quem tem a tag das empresas cadastradas já está sendo feita por meio desses dispositivos. Mas o diretor-presidente alerta que é fundamental que esses usuários façam o cancelamento com a Via Expressa e devolvam o dispositivo na loja da Via Expressa na praça de pedágio da concessionária ou em um dos pontos da Sem Parar.

"O usuário Via Expressa deve fazer o encerramento do comodato realizado, ou seja, deve fazer distrato com devolução da tag, assim será feito o depósito dos créditos que por ventura estejam na conta. Só receberá os créditos quando encerrar o contrato e devolver a tag. Na devolução o interessado preenche os dados da conta bancária para receber o crédito", acrescentou.

Segundo Dadalto, ainda hoje existem entre 2,5 mil e 3 mil usuários da antiga tag da Via Expressa, o que corresponde a 10% dos atuais usuários da faixa de cobrança automática. "O usuário pode fazer adesão ao novo sistema a qualquer momento. Quando colar a tag da operadora, deve retirar o da Via Expressa, mesmo não havendo risco de duas cobranças simultâneas. Ocorre que a leitura simultânea de duas tags pode criar uma falha de leitura que já tem acontecido. Quando colocar uma tag nova, já deve retirar a da Via Expressa", alertou.

ATENÇÃO AO MANUAL

Para o diretor-presidente da Rodosol, os usuários das novas tags devem ler o manual para colocarem cada uma no local exato da adesivagem no para-brisa.