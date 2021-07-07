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Domingos Martins

Acidente entre carro, caminhonete e caminhão deixa feridos na BR 262

Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu no km 80. Quatro pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 13:21

Publicado em 

07 jul 2021 às 13:21
Em Domingos Martins
Acidente entre carro, caminhonete e caminhão deixa feridos na BR 262 Crédito: André Rodrigues | Leitor A Gazeta
Um acidente envolvendo uma carreta, um carro modelo HB20 e uma caminhonete Hilux foi registrado no final da manhã desta quarta-feira (07) no km 80 da BR 262, em Domingos Martins, próximo à Pedra Azul.
O carro foi parar na lateral da pista, perto de uma barreira de proteção. O outro veículo, uma caminhonete, caiu no barranco. A carga do caminhão ficou espalhada pelo acostamento.
Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro pessoas ficaram feridas, sendo que uma estava no caminhão, duas no HB20 e uma na caminhonete. Até o momento não há informação sobre o estado das vítimas. As vítimas do HB20 foram levadas ao Hospital de Venda Nova do Imigrante. A pista ficou parcialmente interditada, mas o trânsito continuou fluindo nos dois sentidos.
O Corpo de Bombeiros informou que uma das vítimas ficou presa às ferragens. A carreta perdeu o controle na curva, tombou e colidiu com os dois veículos menores.
No local, as equipes de Venda Nova do Imigrante e Marechal Floriano conseguiram socorrer dois feridos, sendo um que estava no carro que caiu na ribanceira e o outro era o condutor da carreta, que ficou preso nas ferragens do caminhão. As vítimas estavam conscientes e apresentavam ferimentos pelo corpo. Os dois foram levados por equipes dos Bombeiros e do Samu para hospitais da região.

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