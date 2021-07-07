"Não há possibilidade do óleo chegar ao rio", diz gerente da Cesan

Carreta-tanque tombada na BR 262 em Marechal Floriano Crédito: Vitor Jubini

Nesta quarta-feira (7), em entrevista à TV Gazeta, Valdik Fanchiotti, gerente da Cesan, disse que o trabalho de retenção realizado pelo Corpo de Bombeiros e pelo Iema, logo após o acidente, foi fundamental para evitar que o óleo atingisse o rio e, posteriormente, a estação de água.

"Esse trabalho de retenção foi o diferencial para que a gente tivesse a garantia do abastecimento da região e também da Grande Vitória. A maior parte da Grande Vitória é abastecida pelo Rio Jucu. Se esse óleo descesse pelo rio, poderia chegar na Grande Vitória", explicou Fanchiotti.

"Não há possibilidade do óleo chegar ao rio. A contenção já foi feita. A gente não tem esse risco do óleo chegar no Rio Jucu" Valdik Fanchiotti - Gerente da Cesan

Segundo Fanchiotti, parte do óleo diesel já foi absorvida pelo solo e pela vegetação do local. Apesar disso, ele afirma que não há risco de o óleo permear o solo, poluir o rio e prejudicar a qualidade da água.

"É muito difícil esse óleo permear pelo lençol freático. Depois terá que ser feita uma remoção de solo no local, para esse material não ficar no meio ambiente. Temos três captações de água no Rio Jucu desse ponto até a Grande Vitória e todas essas estações a gente faz o monitoramento e está tudo normal", concluiu.

Carreta tomba e vaza diesel para rio na BR 262 em Marechal Floriano

O ACIDENTE