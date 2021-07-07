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Após carreta tombar

"Não há possibilidade do óleo chegar ao rio", diz gerente da Cesan

Carreta tombou e 17 mil litros de diesel vazaram em direção ao Rio Jucu, onde Cesan faz captação de água para Marechal Floriano, Domingos Martins e Região Metropolitana de Vitória

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 08:53

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

07 jul 2021 às 08:53
Carreta-tanque tombada na BR 262 em Marechal Floriano
Carreta-tanque tombada na BR 262 em Marechal Floriano Crédito: Vitor Jubini
Os 17 mil litros de óleo diesel que vazaram de uma carreta após um acidente na BR 262, em Marechal Floriano, nesta terça-feira (6), não vão atingir o Rio Jucu. A afirmação é da Cesan, que também garante que não há risco de o abastecimento de água da região ser paralisado. 
Nesta quarta-feira (7), em entrevista à TV Gazeta, Valdik Fanchiotti, gerente da Cesan, disse que o trabalho de retenção realizado pelo Corpo de Bombeiros e pelo Iema, logo após o acidente, foi fundamental para evitar que o óleo atingisse o rio e, posteriormente, a estação de água.
"Esse trabalho de retenção foi o diferencial para que a gente tivesse a garantia do abastecimento da região e também da Grande Vitória. A maior parte da Grande Vitória é abastecida pelo Rio Jucu. Se esse óleo descesse pelo rio, poderia chegar na Grande Vitória", explicou Fanchiotti.
"Não há possibilidade do óleo chegar ao rio. A contenção já foi feita. A gente não tem esse risco do óleo chegar no Rio Jucu"
Valdik Fanchiotti - Gerente da Cesan
Segundo Fanchiotti, parte do óleo diesel já foi absorvida pelo solo e pela vegetação do local. Apesar disso, ele afirma que não há risco de o óleo permear o solo, poluir o rio e prejudicar a qualidade da água.
"É muito difícil esse óleo permear pelo lençol freático. Depois terá que ser feita uma remoção de solo no local, para esse material não ficar no meio ambiente. Temos três captações de água no Rio Jucu desse ponto até a Grande Vitória e todas essas estações a gente faz o monitoramento e está tudo normal", concluiu.

Carreta tomba e vaza diesel para rio na BR 262 em Marechal Floriano

O ACIDENTE

Uma carreta de transporte de combustíveis tombou no quilômetro 64 da BR 262, na altura do município de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (6). O veículo transportava diesel e, com o tombamento, cerca de 17 mil litros do combustível vazaram para um rio ao lado da rodovia. O trecho ficou totalmente interditado por cerca de duas horas para o atendimento da ocorrência. 
Equipes do Corpo de Bombeiros que chegaram ao local para atendimento conseguiram conter o vazamento. No total, a carreta transportava 45 mil litros de diesel. O motorista do veículo teve ferimentos no rosto e foi socorrido pelo Samu.

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