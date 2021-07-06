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Atenção redobrada

Vai fazer trilha no ES? Corpo de Bombeiros dá dicas para evitar riscos

Em 15 dias, o Corpo de Bombeiros foi acionado três vezes para prestar atendimento a grupos que se perderam ou se lesionaram durante algum passeio

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 19:47

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

06 jul 2021 às 19:47
Resgate no Mestre Álvaro
Resgate no Mestre Álvaro realizado no último domingo (04) por equipe do Notaer Crédito: Divulgação Notaer
Quedas, torções, dores musculares e hipotermia são algumas das causas recorrentes em pessoas que decidem fazer trilhas em pontos turísticos do Espírito Santo e depois precisam de resgate. Em 15 dias, o Corpo de Bombeiros foi acionado três vezes para prestar atendimento a grupos que se perderam ou se lesionaram durante um passeio.
Segundo a tenente do Corpo de Bombeiros Andresa Silva, existe uma série de cuidados que devem ser tomados para evitar imprevistos.  Entre eles estão o planejamento prévio do passeio, elaboração de um roteiro da trilha, conhecimento do local, apoio de um guia, roupas e calçados apropriados, celular carregado, além de respeitar o limite físico.
 “É preciso ter cuidado onde está pisando, conhecer a área. Realizamos recentemente o resgate de quatro pessoas no Morro do Moreno, em Vila Velha. Um grupo que decidiu fazer a trilha ao entardecer, não havia planejamento, e eles não conheciam a área, preferiram aguardar o socorro”, disse a tenente.
Outro caso destacado por ela aconteceu no último domingo (04), quando um homem foi resgatado pela equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). A vítima estava com um grupo de religiosos quando se machucou e não conseguiu retornar da trilha no Mestre Álvaro, na Serra.
“A vítima teve uma torção durante o passeio, por isso tem que ter cuidado onde está pisando. Outro caso foi de hipotermia devido a dores nas pernas e panturrilha de uma vítima que não respeitou o condicionamento físico”, contou.

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A tenente pontuou ainda a importância em ter um planejamento antes de qualquer passeio ou realização de trilha. “É interessante que seja feito um planejamento prévio da trilha e do roteiro. Se não conhece, procurar um guia confiável que conheça bem aquela região. Utilizar vestimentas adequadas. Em dias chuvosos e de vento, esses passeios devem ser evitados porque a pista fica mais escorregadia, deixando a trilha mais perigosa. No geral, se atentar ao roteiro e seguir o mapa”, explicou.
Outra orientação importante é avisar a parentes e amigos onde será realizada a trilha e levar aparelho de telefone carregado. Atitudes simples, mas que podem auxiliar no resgate, por exemplo.
“Em muitos casos nós solicitamos a localização e conseguimos acessar mais rapidamente essa vítima, até mesmo usando as coordenadas que passamos para o Notaer. Eles sempre nos apoiam em casos de vítimas em locais de difícil acesso. São medidas simples e que vão salvar a vida de quem está perdido ou tenha alguma emergência no local”.

CUIDADOS COM TRILHAS 

AVISE

Para quem está começando, é preferível que escolha as trilhas de nível fácil, com poucas inclinações e pouco tempo de duração.
Conheça com antecedência a trilha a ser percorrida e planeje o roteiro para não se perder em meio à mata. Procure por guias confiáveis.
É muito importante ir com roupas flexíveis, leves, frescas e que permitam a transpiração. Estar com uma roupa adequada vai proporcionar ótimos momentos ao invés de sofrimento.
Evite os dias chuvosos e com muito vento. Trilha do Morro do Moreno é bem escorregadia, com pedras e troncos. Trilhas molhadas são mais perigosas e aumentam os riscos de acidentes. Antes de sair para qualquer aventura, mesmo que ela seja curta, confira qual é a previsão do tempo.
Respeite suas limitações físicas.
Carregue o celular antes de sair. Se possível, leve uma bateria extra. Muitas vezes em ocorrências é solicitada a localização da vítima por SMS/ WhatsApp.
Preste atenção na trilha e no mapa para não errar as direções. Olhe bem os locais onde pisa, coloca as mãos, senta-se ou deita-se para descanso.
Hidrate-se e se alimente corretamente antes de iniciar a trilha. Para trilhas longas, beba água e se alimente ao longo do passeio, a falta desses recursos pode provocar desidratação e desmaios. Leve frutas, barras de cereais ou até mesmo chocolates ou balas, pois são importantes repositores de energia.
Informe algum parente sobre o dia e horário da trilha. Deixar avisado para onde vai, a previsão de retorno, para, caso não ocorra a volta, a pessoa que ficou avisada saber as medidas a serem tomadas. Mantenha pessoas informadas sobre o seu cronograma. Nem sempre é possível ter sinal de celular no meio da trilha. Esse é um detalhe simples, mas que pode fazer toda a diferença e até salvar a sua vida caso alguma emergência aconteça.

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