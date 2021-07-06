Vai fazer trilha no ES? Corpo de Bombeiros dá dicas para evitar riscos

AVISE

Para quem está começando, é preferível que escolha as trilhas de nível fácil, com poucas inclinações e pouco tempo de duração.

Conheça com antecedência a trilha a ser percorrida e planeje o roteiro para não se perder em meio à mata. Procure por guias confiáveis.

É muito importante ir com roupas flexíveis, leves, frescas e que permitam a transpiração. Estar com uma roupa adequada vai proporcionar ótimos momentos ao invés de sofrimento.

Evite os dias chuvosos e com muito vento. Trilha do Morro do Moreno é bem escorregadia, com pedras e troncos. Trilhas molhadas são mais perigosas e aumentam os riscos de acidentes. Antes de sair para qualquer aventura, mesmo que ela seja curta, confira qual é a previsão do tempo.

Respeite suas limitações físicas.

Carregue o celular antes de sair. Se possível, leve uma bateria extra. Muitas vezes em ocorrências é solicitada a localização da vítima por SMS/ WhatsApp.

Preste atenção na trilha e no mapa para não errar as direções. Olhe bem os locais onde pisa, coloca as mãos, senta-se ou deita-se para descanso.

Hidrate-se e se alimente corretamente antes de iniciar a trilha. Para trilhas longas, beba água e se alimente ao longo do passeio, a falta desses recursos pode provocar desidratação e desmaios. Leve frutas, barras de cereais ou até mesmo chocolates ou balas, pois são importantes repositores de energia.