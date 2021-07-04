Homem é resgatado de helicóptero após se machucar em trilha na Serra

Homem resgatado em Mestre Álvaro, na Serra Crédito: NOTAer

Um homem foi resgatado de helicóptero na manhã deste domingo (04), no Mestre Álvaro, na Serra, após se machucar em um ponto alto da trilha. A vítima estava consciente e foi encaminhada ao Vitória Apart Hospital, no município.

De acordo com o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), o homem fazia trilha com um grupo de religiosos quando machucou joelho, tornozelo e pé, sem conseguir retornar. Diante da situação, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada.

Your browser does not support the video tag.

Segundo o Notaer, foi um dos integrantes do grupo que ligou para equipe dos Bombeiros, que localizou a área onde a pessoa ferida estava. Levando em consideração o ponto alto em que estavam e a quantidade de horas que levaria para ter acesso ao local, foi necessário acionar o Notaer que fez o resgate da vítima de helicóptero. O homem estava consciente e não precisou ser levado por maca.

Os primeiros socorros foram realizados na própria base do Notaer, em seguida o homem foi levado ao hospital em uma ambulância que já aguardava a chegada dele.

Your browser does not support the video tag.