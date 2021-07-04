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Mestre Álvaro

Homem é resgatado de helicóptero após se machucar em trilha na Serra

O homem estava com um grupo de religiosos quando se feriu e não conseguiu retornar. O Notaer foi acionado para retirar a vítima do local

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 19:54

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

04 jul 2021 às 19:54
Homem resgatado em Mestre Álvaro, na Serra
Homem resgatado em Mestre Álvaro, na Serra Crédito: NOTAer
Um homem foi resgatado de helicóptero na manhã deste domingo (04), no Mestre Álvaro, na Serra, após se machucar em um ponto alto da trilha. A vítima estava consciente e foi encaminhada ao Vitória Apart Hospital, no município.
De acordo com o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), o homem fazia trilha com um grupo de religiosos quando machucou joelho, tornozelo e pé, sem conseguir retornar. Diante da situação, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada.
Segundo o Notaer, foi um dos integrantes do grupo que ligou para equipe dos Bombeiros, que localizou a área onde a pessoa ferida estava. Levando em consideração o ponto alto em que estavam e a quantidade de horas que levaria para ter acesso ao local, foi necessário acionar o Notaer que fez o resgate da vítima de helicóptero. O homem estava consciente e não precisou ser levado por maca. 
Os primeiros socorros foram realizados na própria base do Notaer, em seguida o homem foi levado ao hospital em uma ambulância que já aguardava a chegada dele.

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