Homem fica preso em pedra e é resgatado por helicóptero em morro de Vitória

Notaer realiza resgate na mata em frente a Sedu, na Av. Cesar Hilal na manhã desta quarta-feira (22) Crédito: Natália Saraiva

Militares do Núcleo de Operações e Transportes Aéreos (Notaer) resgataram, utilizando o helicóptero, um homem de 47 anos que não conseguia sair de uma pedra no morro que fica atrás da Avenida César Hilal, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (22).

A esposa do homem contou que ele toma remédios controlados e estava desaparecido desde as 18h de terça-feira (21).

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Por volta das 3h, ele ligou para a esposa e informou que estava preso em uma pedra molhada e escorregadia, sem conseguir sair. A mulher acionou o Corpo de Bombeiros, que pediu auxílio ao Notaer. "Ele estava chorando muito e falando que estava em um local que não dava para descer. Disse que estava em uma pedra. Só quando o dia clareou que a gente conseguiu localizá-lo", lembrou a esposa.

O homem, um jardineiro, foi resgatado depois das 7h e levado para um hospital da Grande Vitória. A família ainda não sabe o estado de saúde dele.