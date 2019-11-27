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Vitória

Quartel da PM recebe exposição de helicópteros e equipamentos do NOTAer

O evento será realizado no dia 8 de dezembro. O público poderá entrar nas aeronaves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 10:51

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 10:51

Quartel da PM na Avenida Maruípe, em Vitória Crédito: Arquivo
O Quartel do Comando Geral da PMES, localizado no bairro São Cristóvão, em Vitória, vai receber uma exposição de aeronaves e equipamentos utilizados pelo  Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer). Além da exposição, o público poderá entrar nos helicópteros, assistir a manobras e participar de sorteios. 
O evento será promovido no domingo (8 de dezembro), das 14h às 18h, no Quartel da PM, na Avenida Maruípe, no bairro São Cristóvão.  Para participar, é necessário se inscrever no site da Casa Militar através do link www.casamilitar.es.gov.br. Segundo informações do NOTAer, para participar dos sorteios, basta levar material de limpeza. 
Confira os matérias de limpeza solicitados: 
  • Saco de lixo 60 ou 90 litros; 
  • Desinfetante;
  • Luvas de limpeza tamanhos: P, M e G;
  • Papel toalha interfolhado.

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