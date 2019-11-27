Quartel da PM recebe exposição de helicópteros e equipamentos do NOTAer

O Quartel do Comando Geral da PMES, localizado no bairro São Cristóvão, em Vitória, vai receber uma exposição de aeronaves e equipamentos utilizados pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer). Além da exposição, o público poderá entrar nos helicópteros, assistir a manobras e participar de sorteios.
O evento será promovido no domingo (8 de dezembro), das 14h às 18h, no Quartel da PM, na Avenida Maruípe, no bairro São Cristóvão. Para participar, é necessário se inscrever no site da Casa Militar através do link www.casamilitar.es.gov.br. Segundo informações do NOTAer, para participar dos sorteios, basta levar material de limpeza.
Confira os matérias de limpeza solicitados:
- Saco de lixo 60 ou 90 litros;
- Desinfetante;
- Luvas de limpeza tamanhos: P, M e G;
- Papel toalha interfolhado.