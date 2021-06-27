Com hipotermia, homem é resgatado por helicóptero no topo do Mestre Álvaro

Resgate foi feito próximo ao topo do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Reprodução/Notaer

Um homem de 24 anos precisou ser resgatado pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), do governo estadual, no alto do Mestre Álvaro, na Serra , na tarde de sábado (26). A vítima apresentava quadro de hipotermia, que evoluía rapidamente, e estava com dificuldade de locomoção.

O homem estava em um grupo de amigos quando começou a se queixar do frio. Em Vitória, foram registrados, durante a tarde de sábado, 20°C, segundo o Inmet, temperatura que pode ter sido menor no alto da montanha, por conta da altitude e do vento, já que o Mestre Álvaro fica a 833 metros do nível do mar.

Segundo o capitão Pablo, chefe da comunicação do Notaer, a vítima apresentava tremores e já não conseguia movimentar as pernas. O homem socorrido estava em um grupo de três homens e duas mulheres na trilha.

"Quando estavam lá no alto o grupo solicitou o resgate. O quadro de hipotermia não é repentino, ele deve ter tido uma piora ao longo da caminhada. Já estavam para iniciar a descida quando ele sucumbiu", afirma.

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O pedido de resgate foi feito por volta das 15h30, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado. No entanto, como a caminhada até o topo do Mestre Álvaro dura cerca de quatro horas, além de outras quatro horas de descida, o que levaria o socorro a ser feito durante a noite em um local de difícil acesso, a aeronave do Notaer foi chamada para a operação de resgate.

O homem precisou ser carregado pelos amigos até o ponto em que o helicóptero do Notaer conseguiu aterrissar na montanha. Os operadores aerotáticos prestaram os primeiros socorros ainda no alto do Mestre Álvaro. A vítima foi levada até um campo de futebol, aos pés da montanha, onde uma equipe do Corpo de Bombeiros o aguardava para fazer o atendimento médico.