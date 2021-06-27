Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja o vídeo

Com hipotermia, homem é resgatado por helicóptero no topo do Mestre Álvaro

Resgate foi feito na montanha, localizada na Serra. Homem, de 24 anos, apresentava tremores e já não conseguia movimentar as pernas

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 14:32

Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

27 jun 2021 às 14:32
Resgate foi feito próximo ao topo do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Reprodução/Notaer
Um homem de 24 anos precisou ser resgatado pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), do governo estadual, no alto do Mestre Álvaro, na Serra, na tarde de sábado (26). A vítima apresentava quadro de hipotermia, que evoluía rapidamente, e estava com dificuldade de locomoção.
O homem estava em um grupo de amigos quando começou a se queixar do frio. Em Vitória, foram registrados, durante a tarde de sábado, 20°C, segundo o Inmet, temperatura que pode ter sido menor no alto da montanha, por conta da altitude e do vento, já que o Mestre Álvaro fica a 833 metros do nível do mar.
Segundo o capitão Pablo, chefe da comunicação do Notaer, a vítima apresentava tremores e já não conseguia movimentar as pernas. O homem socorrido estava em um grupo de três homens e duas mulheres na trilha.
"Quando estavam lá no alto o grupo solicitou o resgate. O quadro de hipotermia não é repentino, ele deve ter tido uma piora ao longo da caminhada. Já estavam para iniciar a descida quando ele sucumbiu", afirma.
O pedido de resgate foi feito por volta das 15h30, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado. No entanto, como a caminhada até o topo do Mestre Álvaro dura cerca de quatro horas, além de outras quatro horas de descida, o que levaria o socorro a ser feito durante a noite em um local de difícil acesso, a aeronave do Notaer foi chamada para a operação de resgate.
O homem precisou ser carregado pelos amigos até o ponto em que o helicóptero do Notaer conseguiu aterrissar na montanha. Os operadores aerotáticos prestaram os primeiros socorros ainda no alto do Mestre Álvaro. A vítima foi levada até um campo de futebol, aos pés da montanha, onde uma equipe do Corpo de Bombeiros o aguardava para fazer o atendimento médico.
A vítima foi levada até um hospital. 

Veja Também

Corpo de aposentado é encontrado após barco virar, na Serra

Menino de 11 anos pula em piscina para salvar cachorro na Serra

Trilha do Mestre Álvaro é liberada após retirada de pedras na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Mestre Álvaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente entre dois carros deixa feridos em Anchieta
Acidente entre dois carros deixa dois feridos em Anchieta
Imagem de destaque
A arma secreta do novo recordista mundial da maratona para correr abaixo de 2 horas
Imagem de destaque
Mulher é agredida com golpes de martelo em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados