Trilha do Mestre Álvaro é liberada após retirada de pedras na Serra

Membros das ONGs Amigos do Mestre Álvaro e Guardiões do Mestre Álvaro, andando pelas trilhas do monte Crédito: Ricardo Medeiros

Em maio, a Defesa Civil recomendou a não utilização da trilha, justamente por causa da instabilidade destas pedras. O trabalho de rolagem das rochas contou com o apoio das ONGs Guardiões do Mestre e Amigos do Mestre, além das secretarias de Meio Ambiente e Defesa Social, Guarda Municipal e Defesa Civil. Agora, o local está seguro para quem deseja se aventurar pelo caminho.

“Agora conseguimos melhorar a segurança da Trilha das Águas. Mas mesmo assim, quem quiser visitar, deve contratar guias para evitar se perder”, recomenda a chefe da Divisão de Administração de Unidades de Conservação da Secretaria de Meio Ambiente, Danielle Fátima de Aquino.

OUTRAS TRILHAS

O Mestre Álvaro possui ainda outras três trilhas: Norte, Três Marias e Pitanga. Monumento natural de destaque na Serra, o local possui 833 metros de altura, com vegetação e fauna da Mata Atlântica. O local foi transformado em Unidade de Conservação, sendo denominado Área de Proteção Ambiental (APA) em 1991.