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Furnas

Trilha do Mestre Álvaro é liberada após retirada de pedras na Serra

Trabalho de rolagem das pedras aconteceu neste domingo (13) e local já está liberado para os praticantes de trilhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2021 às 09:44

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 09:44

Membros das ONGs Amigos do Mestre Àlvaro e Guardiões do Mestre Àlvaro, andando pelas trilhas do Mestre Àlvaro
Membros das ONGs Amigos do Mestre Álvaro e Guardiões do Mestre Álvaro, andando pelas trilhas do monte Crédito: Ricardo Medeiros
Quase um mês depois de ter tido o acesso bloqueado, a Trilha de Furnas - também conhecida como Trilha das Águas -, no Mestre Álvaro, na Serra, voltou a ser liberada para os praticantes de aventuras. As quatro pedras que impediam a utilização da passagem foram retiradas do local pela prefeitura neste domingo (13). 
Em maio, a Defesa Civil recomendou a não utilização da trilha, justamente por causa da instabilidade destas pedras. O trabalho de rolagem das rochas contou com o apoio das ONGs Guardiões do Mestre e Amigos do Mestre, além das secretarias de Meio Ambiente e Defesa Social, Guarda Municipal e Defesa Civil. Agora, o local está seguro para quem deseja se aventurar pelo caminho.
“Agora conseguimos melhorar a segurança da Trilha das Águas. Mas mesmo assim, quem quiser visitar, deve contratar guias para evitar se perder”, recomenda a chefe da Divisão de Administração de Unidades de Conservação da Secretaria de Meio Ambiente, Danielle Fátima de Aquino.

OUTRAS TRILHAS

O Mestre Álvaro possui ainda outras três trilhas: Norte, Três Marias e Pitanga. Monumento natural de destaque na Serra, o local possui 833 metros de altura, com vegetação e fauna da Mata Atlântica. O local foi transformado em Unidade de Conservação, sendo denominado Área de Proteção Ambiental (APA) em 1991.

Um passeio pelas trilhas do Mestre Álvaro

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