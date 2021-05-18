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Na Serra

Defesa Civil alerta para risco de queda de pedras em trilha no Mestre Álvaro

Um parecer técnico da Defesa Civil Municipal indica a possibilidade de desprendimento de pedras na Trilha de Furnas, também conhecida como Trilha das Águas. Orientação é que sejam utilizadas as outras três rotas existentes no local

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 10:22

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

18 mai 2021 às 10:22
Mestre Álvaro na Serra
A APA do Mestre Álvaro, na Serra, é constantemente visitada por turistas e aventureiros. No local, há quatro trilhas que permitem acesso às partes mais elevadas Crédito: Vitor Jubini
O Mestre Álvaro, na Serra, é um dos pontos mais procurados na Grande Vitória por pessoas que procuram por uma visão privilegiada e única da Região Metropolitana e também pelos aventureiros. Neste sentido, as trilhas que a região possui são opções para quem busca por uma boa dose de adrenalina e esforço morro acima em meio à mata.
Prefeitura da Serra, contudo, por meio da Defesa Civil do município, emitiu um parecer técnico nesta segunda-feira (17) para que os visitantes evitem passar pela Trilha de Furnas, pois há riscos de acidentes ao longo do percurso. Foi avaliado que o caminho, também chamado por Trilha das Águas, apresenta bastante vegetação e algumas pedras, chamadas matacões, que podem se desprender e atingir quem estiver abaixo.

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Desta forma, a orientação da chefe da Divisão de Administração de Unidades de Conservação da Secretaria de Meio Ambiente, Danielle Fátima de Aquino, é para que as pessoas façam as atividades nas outras três trilhas existentes na Área de Proteção Ambiental do Mestre Álvaro: Trilhas Norte, Três Marias e Pitanga.
"É importante buscar outras alternativas de visitação ao Mestre Álvaro neste momento, devido aos perigos identificados na Trilha de Furnas. A segurança dos visitantes é prioridade e há as outras três trilhas que podem ser utilizadas, até a solução deste problema", salientou Aquino.
O Mestre Álvaro é um monumento natural de destaque na Serra, que possui 833 metros de altura, apresentando vegetação e fauna da Mata Atlântica. Muitos recursos hídricos fazem parte de três bacias hidrográficas diferentes, além de compor o corredor ecológico Duas Bocas-Mestre Álvaro. O local foi transformado em Unidade de Conservação, sendo denominado APA Estadual de Mestre Álvaro em 1991.
Por meio de nota, a Secretaria de Meio Ambiente da Serra, disse que está neste momento planejando as melhores ações para tornar a trilha segura. A recomendação para os turistas é a utilização das outras três trilhas até as ações serem finalizadas.

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