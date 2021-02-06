Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sinal de chuva?

Nuvem rolo se forma em cima do Mestre Álvaro, na Serra

A formação é mais frequente na faixa litorânea do Brasil, e acontece sobretudo nas regiões Sul e Sudeste do país; não há consenso sobre sua origem
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 fev 2021 às 19:55

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 19:55

Nuvem de rolo foi registrada sob o Mestre Álvaro, na Serra, neste sábado (6)
Nuvem rolo foi registrada sobre o Mestre Álvaro, na Serra, neste sábado (6) Crédito: Vitor Jubini
Uma das principais paisagens da Grande Vitória, o Mestre Álvaro, localizado no município da Serra, ganhou uma nova decoração neste sábado (6). Uma nuvem rolo, um fenômeno mais comum na região litorânea do Brasil, se formou exatamente sobre a montanha.
O fenômeno, que foi registrado pelo repórter fotográfico de A Gazeta, Vitor Jubini, se trata de uma nuvem "volutus". Segundo o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), é uma nuvem alongada, em forma de tubo, que parece girar lentamente em torno do seu eixo horizontal.
O especialista ainda detalhou que a nuvem se forma em uma altura de 100 a 300 metros, sendo considerada baixa. "A formação deste tipo de nuvem ainda não é um consenso entre a comunidade científica de meteorologia. A teoria mais aceita é que o processo de formação da 'nuvem rolo' está relacionado quando há um contraste entre massas de ar de diferentes tipos, temperaturas, umidades, densidade e o forte cisalhamento do vento, ou seja, a brusca mudança de direção e velocidade", explicou Ramos.
A formação da nuvem rolo no céu da Grande Vitória pode ser um indicativo das chuvas intensas que são esperadas no Espírito Santo durante este final de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há dois alertas meteorológicos em vigência para o Estado.
O primeiro, classificado como "grande perigo" e que aparece na cor vermelha, abrange principalmente a região Sul do Estado, além de partes dos Estados vizinhos do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. O alerta é válido das 15 horas deste sábado até as 11h de domingo (7). Já o segundo alerta, na cor laranja, que representa o grau de intensidade de "perigo", abrange praticamente todo o Estado e é válido desde a manhã de sábado e segue também até as 11h de domingo.
Espírito Santo possui dois alertas de chuvas em vigência durante este final de semana
Espírito Santo possui dois alertas de chuvas em vigência durante este final de semana Crédito: Reprodução/Inmet
O Inmet orienta os moradores das regiões afetadas que busquem abrigo em lugares seguros e estejam atentos às ventanias e deslocamento de encostas. Também é recomendado tirar os aparelhos eletrônicos da tomada e, em caso de emergência, o órgão disponibiliza os números 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.

Veja Também

Defesa Civil alerta: chuvas intensas podem durar uma semana no ES

Novo alerta do Inpe prevê chuvas intensas e granizo em 30 cidades do ES

Inpe emite alerta de chuvas intensas para 15 cidades do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES espírito santo Grande Vitória Incaper Inmet Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados