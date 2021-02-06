Nuvem rolo se forma em cima do Mestre Álvaro, na Serra

Uma das principais paisagens da Grande Vitória, o Mestre Álvaro, localizado no município da Serra, ganhou uma nova decoração neste sábado (6). Uma nuvem rolo, um fenômeno mais comum na região litorânea do Brasil, se formou exatamente sobre a montanha.
O fenômeno, que foi registrado pelo repórter fotográfico de A Gazeta, Vitor Jubini, se trata de uma nuvem "volutus". Segundo o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), é uma nuvem alongada, em forma de tubo, que parece girar lentamente em torno do seu eixo horizontal.
O especialista ainda detalhou que a nuvem se forma em uma altura de 100 a 300 metros, sendo considerada baixa. "A formação deste tipo de nuvem ainda não é um consenso entre a comunidade científica de meteorologia. A teoria mais aceita é que o processo de formação da 'nuvem rolo' está relacionado quando há um contraste entre massas de ar de diferentes tipos, temperaturas, umidades, densidade e o forte cisalhamento do vento, ou seja, a brusca mudança de direção e velocidade", explicou Ramos.
A formação da nuvem rolo no céu da Grande Vitória pode ser um indicativo das chuvas intensas que são esperadas no Espírito Santo durante este final de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há dois alertas meteorológicos em vigência para o Estado.
O primeiro, classificado como "grande perigo" e que aparece na cor vermelha, abrange principalmente a região Sul do Estado, além de partes dos Estados vizinhos do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. O alerta é válido das 15 horas deste sábado até as 11h de domingo (7). Já o segundo alerta, na cor laranja, que representa o grau de intensidade de "perigo", abrange praticamente todo o Estado e é válido desde a manhã de sábado e segue também até as 11h de domingo.
O Inmet orienta os moradores das regiões afetadas que busquem abrigo em lugares seguros e estejam atentos às ventanias e deslocamento de encostas. Também é recomendado tirar os aparelhos eletrônicos da tomada e, em caso de emergência, o órgão disponibiliza os números 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.