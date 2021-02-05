Aviso de atenção

Inpe emite alerta de chuvas intensas para 15 cidades do ES

O alerta, classificado como aviso de atenção, é válido para esta sexta-feira e atinge cidades do Sul do Estado, além de municípios de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo
Caique Verli

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 06:42

Chuva e frio na Grande Vitória
Chuva pode atingir municípios do Sul do ES Crédito: Ricardo Medeiros
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta de chuvas intensas para 15 municípios do Espírito Santo. O alerta, classificado como aviso de atenção, é válido para esta sexta-feira e atinge cidades do Sul do Estado, além de municípios de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo.
De acordo com o instituto, nessa área pode ocorrer chuva localmente de forte intensidade, que pode ser acompanha de descargas elétricas e ocasionais rajadas de vento. Os municípios capixabas incluídos no alerta são:
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Divino de São Lourenço
  6. Dores do Rio Preto
  7. Guaçuí
  8. Ibitirama
  9. Irupi
  10. Iúna
  11. Jerônimo Monteiro
  12. Mimoso do Sul
  13. Muniz Freire
  14. Muqui
  15. São José do Calçado
Segundo o Inpe, "há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas". O órgão orienta que os moradores acompanhem a previsão do tempo.

CICLONE E FRENTE FRIA

Uma frente fria que será impulsionada por um ciclone extratropical no Sul do Brasil pode trazer transtornos para o Espírito Santo no próximo final de semana. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Não há chances de o ciclone chegar ao Estado, já que o fenômeno se forma mais distante da costa no Sul do país e avançará para o alto-mar. A frente fria, porém, será fortalecida pelo ciclone e pode provocar chuva forte, rajadas de vento e queda de temperatura em vários municípios capixabas, principalmente no Litoral Sul e na Grande Vitória.

Veja Também

Ciclone formado no Sul do país pode provocar temporais no ES

Chuva ficou abaixo da média em todas as cidades do ES em janeiro

2021 pode ser um dos anos mais quentes da história do Planeta Terra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES Clima Inpe
Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

