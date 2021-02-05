Inpe emite alerta de chuvas intensas para 15 cidades do ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta de chuvas intensas para 15 municípios do Espírito Santo. O alerta, classificado como aviso de atenção, é válido para esta sexta-feira e atinge cidades do Sul do Estado, além de municípios de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo.
De acordo com o instituto, nessa área pode ocorrer chuva localmente de forte intensidade, que pode ser acompanha de descargas elétricas e ocasionais rajadas de vento. Os municípios capixabas incluídos no alerta são:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- São José do Calçado
Segundo o Inpe, "há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas". O órgão orienta que os moradores acompanhem a previsão do tempo.
CICLONE E FRENTE FRIA
Uma frente fria que será impulsionada por um ciclone extratropical no Sul do Brasil pode trazer transtornos para o Espírito Santo no próximo final de semana. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Não há chances de o ciclone chegar ao Estado, já que o fenômeno se forma mais distante da costa no Sul do país e avançará para o alto-mar. A frente fria, porém, será fortalecida pelo ciclone e pode provocar chuva forte, rajadas de vento e queda de temperatura em vários municípios capixabas, principalmente no Litoral Sul e na Grande Vitória.