Ciclone formado no Sul do país pode provocar temporais no ES

Uma frente fria que será impulsionada por um ciclone extratropical no Sul do Brasil pode trazer transtornos para o Espírito Santo no próximo final de semana. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Não há chances de o ciclone chegar ao Estado, já que o fenômeno se forma mais distante da costa no Sul do país e avançará para o alto-mar. A frente fria, porém, será fortalecida pelo ciclone e pode provocar chuva forte, rajadas de vento e queda de temperatura em vários municípios capixabas, principalmente no Litoral Sul e na Grande Vitória.
A meteorologista Andreia Ramos, do Inmet, explicou que o choque entre a frente fria e a atmosfera quente aqui no Estado poderão provocar temporais isolados.
"Como a atmosfera está muito quente, vai influenciar e pode trazer transtornos, com pancadas de chuva com rajadas de vento, por ora fortes, além de queda de temperatura", afirmou.
A Grande Vitória e o Sul do Estado são regiões mais afetadas, mas praticamente todo o Espírito Santo pode ter registro de chuva no fim de semana, em decorrência da frente fria, que também vai acarretar uma queda de temperatura.
Em Vitória, desta sexta-feira (5) para sábado (6), a temperatura máxima pode cair de 32° para 27°. Apesar desses temporais, a meteorologista do Inmet destacou que o ciclone não vai passar pelo Espírito Santo.
"Ele vai passar no Rio Grande do Sul, mas já ai se estender para o oceano. Já a frente sim, vai se movimentar. Amanhã já ai ter muita chuva em Santa Catarina, adentra o Paraná, passa por São Paulo e vai para o oceano. Não vai ser uma frente continental, mas ainda sim vai gerar instabilidade, pancadas de chuva e também, no caso do Espírito Santo, que está vivenciando esse veranico (pouca chuva nos últimos 15 dias) porque a atmosfera está muito quente", disse a meteorologista.
Entre o sábado e domingo, áreas de baixa pressão na costa do Espírito Santo podem favorecer a ocorrência de chuvas fortes. A frente fria vai começar a sair do Estado na segunda-feira, mas mesmo assim os próximos dias ainda serão com possibilidade de chuva. Isso porque uma área de ar seco está deixando o Estado e um canal de umidade que vem do Norte do Brasil vai influenciar a região Sudeste.