Ciclone formado no Sul do país pode provocar temporais no ES

Frente fria vai provocar queda na temperaturas e chuva no ES Crédito: Ricardo Medeiros

Não há chances de o ciclone chegar ao Estado, já que o fenômeno se forma mais distante da costa no Sul do país e avançará para o alto-mar. A frente fria, porém, será fortalecida pelo ciclone e pode provocar chuva forte, rajadas de vento e queda de temperatura em vários municípios capixabas, principalmente no Litoral Sul e na Grande Vitória

A meteorologista Andreia Ramos, do Inmet, explicou que o choque entre a frente fria e a atmosfera quente aqui no Estado poderão provocar temporais isolados.

"Como a atmosfera está muito quente, vai influenciar e pode trazer transtornos, com pancadas de chuva com rajadas de vento, por ora fortes, além de queda de temperatura", afirmou.

A Grande Vitória e o Sul do Estado são regiões mais afetadas, mas praticamente todo o Espírito Santo pode ter registro de chuva no fim de semana, em decorrência da frente fria, que também vai acarretar uma queda de temperatura.

Em Vitória , desta sexta-feira (5) para sábado (6), a temperatura máxima pode cair de 32° para 27°. Apesar desses temporais, a meteorologista do Inmet destacou que o ciclone não vai passar pelo Espírito Santo.

"Ele vai passar no Rio Grande do Sul, mas já ai se estender para o oceano. Já a frente sim, vai se movimentar. Amanhã já ai ter muita chuva em Santa Catarina, adentra o Paraná, passa por São Paulo e vai para o oceano. Não vai ser uma frente continental, mas ainda sim vai gerar instabilidade, pancadas de chuva e também, no caso do Espírito Santo, que está vivenciando esse veranico (pouca chuva nos últimos 15 dias) porque a atmosfera está muito quente", disse a meteorologista.