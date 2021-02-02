ES tem previsão de frente fria e chuva no fim de semana

Apesar de um final de janeiro de muito calor e de um início de fevereiro igualmente quente e com poucas chuvas, institutos de meteorologia preveem uma mudança na temperatura com a chegada de uma frente fria ao Espírito Santo a partir de sexta-feira (05), que poderá ocasionar temporais intensos sobre o Estado no fim de semana.
De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), entre o final da sexta-feira (05) e o sábado (06) uma frente fria litorânea deverá se aproximar do Sul do Espírito Santo, provocando alguns temporais intensos. Em nota, o Inpe informou que a frente fria deverá organizar um episódio de Zona de Convergência do Atlântico Sul e, entre o final da sexta-feira (05) e o domingo (07), poderá provocar volumes expressivos de chuva em solo capixaba.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também alertou sobre a previsão de chegada da frente fria no próximo fim de semana, com tendência de bastante chuva e queda de temperatura.
O que acontecerá, segundo o Climatempo, é que a grande massa de ar quente e seco que na última semana predominou sobre o Sudeste do Brasil perde força, permitindo que uma frente fria avance para toda a região, mudando o tempo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Espírito Santo.
Com o enfraquecimento da massa de ar seco, aos poucos a situação vai mudando e nos próximos dois dias, também de acordo com o Climatempo, estarão de volta as pancadas de chuva típicas de verão. Nesta quarta-feira (03), mesmo com o sol brilhando forte no Estado, pode chover de forma isolada e fraca, mas será no sábado (06) e no domingo (07) que o tempo ficará mais instável, com muita nebulosidade e chuva no Espírito Santo, podendo acumular elevados volumes de chuva.
PREVISÃO DO TEMPO
Para esta quarta-feira (03) é possível esperar sol entre nuvens e chuva passageira em alguns momentos do dia em todo o Espírito Santo, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Nas regiões Serrana e Sul pode haver aumento de nebulosidade e chuva a partir da tarde. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral Sul.
A Grande Vitória deverá registrar variação térmica entre 22°C e 34°C. Já nas áreas altas da região Serrana, onde deverá ser apresentada a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 17 °C e 30 °C.
Já a quinta-feira (04) deverá ser de tempo estável em todo o Espírito Santo. O sol predomina e não há expectativa de chuva no Estado. O vento sopra com até forte intensidade no litoral da região Sul e na Grande Vitória. As temperaturas aumentam em todas as regiões.
De acordo com o Climatempo, a previsão para a Capital capixaba na sexta-feira (05) será de sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperaturas que podem variar entre 23°C e 34°C.