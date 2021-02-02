ES tem previsão de frente fria e chuva no fim de semana

Frente fria chega na sexta (05) ao ES, segundo institutos de meteorologia Crédito: Vitor Jubini | Arquivo

Zona de Convergência do Atlântico Sul e, entre o final da sexta-feira (05) e o domingo (07), poderá provocar volumes expressivos de chuva em solo capixaba. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) , entre o final da sexta-feira (05) e o sábado (06) uma frente fria litorânea deverá se aproximar do Sul do Espírito Santo, provocando alguns temporais intensos. Em nota, o Inpe informou que a frente fria deverá organizar um episódio dee, entre o final da sexta-feira (05) e o domingo (07), poderá provocar volumes expressivos de chuva em solo capixaba.

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também alertou sobre a previsão de chegada da frente fria no próximo fim de semana, com tendência de bastante chuva e queda de temperatura.

O que acontecerá, segundo o Climatempo , é que a grande massa de ar quente e seco que na última semana predominou sobre o Sudeste do Brasil perde força, permitindo que uma frente fria avance para toda a região, mudando o tempo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Espírito Santo.

Com o enfraquecimento da massa de ar seco, aos poucos a situação vai mudando e nos próximos dois dias, também de acordo com o Climatempo, estarão de volta as pancadas de chuva típicas de verão. Nesta quarta-feira (03), mesmo com o sol brilhando forte no Estado, pode chover de forma isolada e fraca, mas será no sábado (06) e no domingo (07) que o tempo ficará mais instável, com muita nebulosidade e chuva no Espírito Santo, podendo acumular elevados volumes de chuva.

PREVISÃO DO TEMPO

Para esta quarta-feira (03) é possível esperar sol entre nuvens e chuva passageira em alguns momentos do dia em todo o Espírito Santo, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) . Nas regiões Serrana e Sul pode haver aumento de nebulosidade e chuva a partir da tarde. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral Sul.

A Grande Vitória deverá registrar variação térmica entre 22°C e 34°C. Já nas áreas altas da região Serrana, onde deverá ser apresentada a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 17 °C e 30 °C.

Já a quinta-feira (04) deverá ser de tempo estável em todo o Espírito Santo. O sol predomina e não há expectativa de chuva no Estado. O vento sopra com até forte intensidade no litoral da região Sul e na Grande Vitória. As temperaturas aumentam em todas as regiões.