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Calor

Temperaturas altas e previsão de chuva rápida em quase todo o ES

De acordo com a previsão do tempo, a terça-feira (2) deve ter pequenas áreas de instabilidade devido à umidade marítima, transportada por ventos costeiros para o continente, mas calor permanece
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

01 fev 2021 às 19:45

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 19:45

Chuva forte atinge Vitória e deixa ruas alagadas
Chuva pode voltar a cair no ES Crédito: Fernando Madeira
A terça-feira (2) deve surpreender os capixabas com o registro de chuva rápida em quase todo o Espírito Santo, segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). De acordo com a previsão, o dia deve ter pequenas áreas de instabilidade devido à umidade marítima, transportada por ventos costeiros para o continente. O vento sopra com intensidade moderada, em alguns momentos, no litoral da região Sul.
Previsão de chuva para quase todo o Estado, segundo Incaper
Previsão de chuva para quase todo o Estado, segundo Incaper Crédito: Divulgação | Incaper
Apesar da chuva, as altas temperaturas, alvo de reclamações dos capixabas, não deve dar trégua. Na Grande Vitória, por exemplo, a máxima pode chegar a 33ºC. A mínima é de 22ºC.
Em outras regiões - quase todas com previsão de chuva passageira - as temperaturas devem manter a média comum nessa época do ano, entre 16°C e 34°C.
Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, da Rádio CBN Vitória, o meteorologista do Incaper Ivaniel Foro disse que "fevereiro não tende a ser um mês com muita chuva". Segundo ele, o período já é "naturalmente um mês com pouca chuva, com a característica do veranico".

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