Temperaturas altas e previsão de chuva rápida em quase todo o ES

A terça-feira (2) deve surpreender os capixabas com o registro de chuva rápida em quase todo o Espírito Santo, segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). De acordo com a previsão, o dia deve ter pequenas áreas de instabilidade devido à umidade marítima, transportada por ventos costeiros para o continente. O vento sopra com intensidade moderada, em alguns momentos, no litoral da região Sul.
Apesar da chuva, as altas temperaturas, alvo de reclamações dos capixabas, não deve dar trégua. Na Grande Vitória, por exemplo, a máxima pode chegar a 33ºC. A mínima é de 22ºC.
Em outras regiões - quase todas com previsão de chuva passageira - as temperaturas devem manter a média comum nessa época do ano, entre 16°C e 34°C.
Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, da Rádio CBN Vitória, o meteorologista do Incaper Ivaniel Foro disse que "fevereiro não tende a ser um mês com muita chuva". Segundo ele, o período já é "naturalmente um mês com pouca chuva, com a característica do veranico".