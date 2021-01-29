Temperatura mais alta no ES em janeiro foi em Cachoeiro de Itapemirim

Dia ensolarado na Pedra da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação | Arquivo

Além das temperaturas, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , de maneira geral, todos os municípios do Espirito Santo estão com chuvas abaixo do normal para o mês de janeiro. Nos municípios onde ocorreram chuva, os acumulados não foram suficientes para atingir nem a metade da média para janeiro. Em outros municípios, não choveu nenhum dia sequer durante o mês.

Isso se justifica em virtude de um sistema de alta pressão atmosférica (ASAS), atuante sobre a região sudeste do país, ser normal neste período do ano . Porém, ele está persistindo por várias semanas, desde o final de dezembro de 2020. Além de inibir a formação de nuvens, o sistema causa um “bloqueio na atmosfera” que dificulta o avanço das frentes frias e do ar polar na região Sudeste do Brasil. Com isso, de acordo com o Incaper, no Espírito Santo, não houve a formação das nuvens suficientes com potencial para provocar as chuvas volumosas de verão, que normalmente caem sobre o Estado no primeiro mês do ano.

O QUE ESPERAR PARA FEVEREIRO

Para fevereiro, o meteorologista do Incaper, Ivaniel Foro, disse, em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, para a CBN Vitória, que acredita que não haja grandes mudanças. "Tivemos agora nossa reunião climática e fevereiro não tende a ser um mês com muita chuva. Já é naturalmente um mês com pouca chuva, com a característica do veranico. E em março geralmente temos as chuvas como sendo normais. Mas em fevereiro não temos expectativa de chuvas volumosas, e as temperaturas continuam elevadas", afirmou.

Segundo Ivaniel Foro, as chuvas devem ficar dentro do nível normal ou até abaixo do que se espera para fevereiro. "Não teremos chuva para repor a que não caiu em janeiro. Isso indica tempo preocupante mais à frente, pois no meio do ano já há a tendência do tempo ser mais seco, o que acende um sinal de alerta. Nós no Incaper monitoramos as secas, e com base nos acumulados de chuva de dezembro e janeiro, estamos em estágio de seca fraca. O campo já começa a sofrer com o solo mais seco e isso pode trazer resultados negativos mais para frente em alguns setores", acrescentou.