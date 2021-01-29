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Calor

Temperatura mais alta no ES em janeiro foi em Cachoeiro de Itapemirim

Ecoporanga, ao Norte do Espírito Santo, não ficou muito atrás, o município registrou 37°C no dia 8 de janeiro. Também no pódio ficou o município de Alegre, com 36,5°C ontem (28)

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 18:07

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

29 jan 2021 às 18:07
Com uma trilha de dois quilômetros de subida, o local caiu no gosto do público que curte caminhada e uma bela vista.
Dia ensolarado na Pedra da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação | Arquivo
Em um mês de altas temperaturas e poucas chuvas em solo capixaba, com recordes de calor na primeira e na última semana, o município de Cachoeiro de Itapemirim, ao Sul do Estado, marcou o índice mais elevado: 37,2°C nesta quinta-feira (28). Ecoporanga, ao Norte do Espírito Santo, não ficou muito atrás, o município registrou 37°C no dia 8 de janeiro. Também no pódio ficou o município de Alegre, com 36,5°C ontem (28).
Nesta quinta-feira (28), também a Capital capixaba bateu o recorde de calor já registrado neste ano. De acordo com o Instituto Climatempo, a maior temperatura registrada em Vitória este ano era de 33,5°C, no dia 20 de janeiro. Na tarde de ontem (28), as estações de medição automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registraram 35,2°C. 
Além das temperaturas, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), de maneira geral, todos os municípios do Espirito Santo estão com chuvas abaixo do normal para o mês de janeiro. Nos municípios  onde ocorreram chuva, os acumulados não foram suficientes para atingir nem a metade da média para janeiro. Em outros municípios, não choveu nenhum dia sequer durante o mês.
Isso se justifica em virtude de um sistema de alta pressão atmosférica (ASAS), atuante sobre a região sudeste do país, ser normal neste período do ano. Porém, ele está persistindo por várias semanas, desde o final de dezembro de 2020. Além de inibir a formação de nuvens, o sistema causa um “bloqueio na atmosfera” que dificulta o avanço das frentes frias e do ar polar na região Sudeste do Brasil. Com isso, de acordo com o Incaper, no Espírito Santo, não houve a formação das nuvens suficientes com potencial para provocar as chuvas volumosas de verão, que normalmente caem sobre o Estado no primeiro mês do ano.

O QUE ESPERAR PARA FEVEREIRO

Para fevereiro, o meteorologista do Incaper, Ivaniel Foro, disse, em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, para a CBN Vitória, que acredita que não haja grandes mudanças. "Tivemos agora nossa reunião climática e fevereiro não tende a ser um mês com muita chuva. Já é naturalmente um mês com pouca chuva, com a característica do veranico. E em março geralmente temos as chuvas como sendo normais. Mas em fevereiro não temos expectativa de chuvas volumosas, e as temperaturas continuam elevadas", afirmou.
Segundo Ivaniel Foro, as chuvas devem ficar dentro do nível normal ou até abaixo do que se espera para fevereiro. "Não teremos chuva para repor a que não caiu em janeiro. Isso indica tempo preocupante mais à frente, pois no meio do ano já há a tendência do tempo ser mais seco, o que acende um sinal de alerta. Nós no Incaper monitoramos as secas, e com base nos acumulados de chuva de dezembro e janeiro, estamos em estágio de seca fraca. O campo já começa a sofrer com o solo mais seco e isso pode trazer resultados negativos mais para frente em alguns setores", acrescentou.
Como temperatura média esperada para fevereiro, o especialista diz que será abaixo dos 30 e próxima aos 28 graus nas regiões mais baixas e 26 graus nas mais altas, como a região Serrana do Estado. "Mesmo com a temperatura média abaixo dos 30, haverá dias que, sem dúvidas, ultrapassam os 30 graus, com certeza, inclusive na região Serrana", concluiu.

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