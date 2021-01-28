Vitória bate recorde de calor em 2021

O Inmet, que também havia sido demandado pela reportagem de A Gazeta, após a publicação informou que houve uma pequena falha na transmissão da estação automática de Vitória e que a temperatura atingida nesta quinta-feira foi ainda maior do que a divulgada pelo Climatempo: chegou aos 35,2° C. A umidade relativa ficou em torno de 50%, o que corresponderia um índice de calor/sensação térmica próximo de 40ºC.