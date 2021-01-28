Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Calorão

Vitória bate recorde de calor em 2021

Climatempo aponta que cenário de nenhuma ou pouca chuva no Estado capixaba se estende pelo menos até a primeira semana de fevereiro
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

28 jan 2021 às 20:00

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 20:00

Data: 20/12/2019 - ES - Vitória - Sol entre coqueiros na Praça do Papa. Dia de calor na Grande Vitória - Editoria: CIdades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Estações de medição automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registraram 33,7 °C nesta quinta-feira (28) em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O município de Vitória bateu nesta quinta-feira (28) o recorde de calor já registrado neste ano. De acordo com o Instituto Climatempo, a maior temperatura registrada na Capital capixaba este ano era de 33,5° C, no dia 20 de janeiro. Nesta tarde, as estações de medição automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registraram 35,2 °C.
A expectativa de recorde de calor já havia sido sinalizada nesta tarde pelo Climatempo, que explicou que uma grande massa de ar seco predomina sobre a maior parte do Sudeste, inibindo a ocorrência de chuva no Espírito Santo. Este cenário, segundo o instituto, de nenhuma ou pouca chuva no Estado capixaba, se estende pelo menos até a primeira semana de fevereiro. O Climatempo aponta que, do dia 1 de janeiro de 2021 até às 9h da manhã desta quinta-feira (28), choveu apenas 13,8 milímetros.
O Inmet, que também havia sido demandado pela reportagem de A Gazeta, após a publicação informou que houve uma pequena falha na transmissão da estação automática de Vitória e que a temperatura atingida nesta quinta-feira foi ainda maior do que a divulgada pelo Climatempo: chegou aos 35,2° C. A umidade relativa ficou em torno de 50%, o que corresponderia um índice de calor/sensação térmica próximo de 40ºC.

Atualização

28/01/2021 - 8:58
O Inmet enviou novas informações. O texto foi atualizado.

Veja Também

2021 pode ser um dos anos mais quentes da história do Planeta Terra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

calor Climatempo Inmet Verão Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados