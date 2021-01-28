Vitória bate recorde de calor em 2021

O município de Vitória bateu nesta quinta-feira (28) o recorde de calor já registrado neste ano. De acordo com o Instituto Climatempo, a maior temperatura registrada na Capital capixaba este ano era de 33,5° C, no dia 20 de janeiro. Nesta tarde, as estações de medição automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registraram 35,2 °C.
A expectativa de recorde de calor já havia sido sinalizada nesta tarde pelo Climatempo, que explicou que uma grande massa de ar seco predomina sobre a maior parte do Sudeste, inibindo a ocorrência de chuva no Espírito Santo. Este cenário, segundo o instituto, de nenhuma ou pouca chuva no Estado capixaba, se estende pelo menos até a primeira semana de fevereiro. O Climatempo aponta que, do dia 1 de janeiro de 2021 até às 9h da manhã desta quinta-feira (28), choveu apenas 13,8 milímetros.
O Inmet, que também havia sido demandado pela reportagem de A Gazeta, após a publicação informou que houve uma pequena falha na transmissão da estação automática de Vitória e que a temperatura atingida nesta quinta-feira foi ainda maior do que a divulgada pelo Climatempo: chegou aos 35,2° C. A umidade relativa ficou em torno de 50%, o que corresponderia um índice de calor/sensação térmica próximo de 40ºC.
Atualização
28/01/2021 - 8:58
O Inmet enviou novas informações. O texto foi atualizado.