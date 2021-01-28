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Verão

Vitória pode bater recorde de calor nesta quinta-feira (28)

A informação é do Instituto Climatempo, que apontou que o Rio de Janeiro deve conquistar o lugar de "capital mais quente" do Sudeste
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

28 jan 2021 às 16:06

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 16:06

Homem pegando sol na Praia da Costa, em Vila Velha
Vitória pode ter recorde de calor nesta quinta-feira, segundo Climatempo Crédito: Ricardo Medeiros
Capitais do Sudeste, inclusive Vitória, podem ter a tarde mais quente do ano nesta quinta-feira (28). A informação é do Instituto Climatempo, que apontou que o Rio de Janeiro deve conquistar o lugar de "capital mais quente" e um dos locais mais calorentos do país hoje, com previsão de temperatura máxima de 40 °C.
O instituto aponta que um sistema de alta pressão atmosférica e um vórtice ciclônico em altos níveis atuam sobre a Região Sudeste reduzindo a umidade no ar e, consequentemente, a nebulosidade e as condições para chuva. Só tem previsão de algumas pancadas de chuva para São Paulo, mesmo assim, o calor é intenso.

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De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os recordes de calor registrados este ano são:
  • Rio de Janeiro: 39 °C em 27 de janeiro;
  • Belo Horizonte: 3177 °C em 7 de janeiro;
  • São Paulo: 32,1 °C em 18 de janeiro;
  • Vitória: 33,5 °C em 20 de janeiro.

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