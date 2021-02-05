Novo alerta do Inpe prevê chuvas intensas e granizo em 30 cidades do ES

A lista de cidades em alerta para chuvas fortes no Espírito Santo dobrou. O aviso de atenção do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) que contemplava 15 cidades, agora inclui outros 15 municípios onde há risco de chuvas de intensas, vendaval e até granizo o longo desta sexta-feira (5).
As 30 cidades em alerta estão localizadas no Sul do Estado. Nessa área ocorrerá chuva localmente de forte intensidade, que pode ser acompanha de descargas elétricas e ocasionais rajadas de vento. O Inpe ainda alerta para um volume de chuva expressivo.
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
Além do Espírito Santo, o Inpe também colocou cidade de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro em alerta. O aviso de atenção vale até às 23h59 desta sexta-feira (5).