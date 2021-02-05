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Municípios do Sul

Novo alerta do Inpe prevê chuvas intensas e granizo em 30 cidades do ES

O aviso do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) vale para esta sexta-feira (5) e abrange municípios localizadas no Sul do Estado. Alerta anterior incluía apenas 15 cidades capixabas
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

05 fev 2021 às 11:19

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 11:19

Chuva forte atinge Vitória e deixa ruas alagadas
Chuva forte com vendaval pode atingir o ES nesta sexta Crédito: Fernando Madeira
A lista de cidades em alerta para chuvas fortes no Espírito Santo dobrou. O aviso de atenção do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) que contemplava 15 cidades, agora inclui outros 15 municípios onde há risco de chuvas de intensas, vendaval e até granizo o longo desta sexta-feira (5)
As 30 cidades em alerta estão localizadas no Sul do Estado. Nessa área ocorrerá chuva localmente de forte intensidade, que pode ser acompanha de descargas elétricas e ocasionais rajadas de vento. O Inpe ainda alerta para um volume de chuva expressivo. 
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Brejetuba
  8. Cachoeiro de Itapemirim
  9. Castelo
  10. Conceição do Castelo
  11. Divino de São Lourenço
  12. Dores do Rio Preto
  13. Guaçuí
  14. Ibatiba
  15. Ibitirama
  16. Iconha
  17. Irupi
  18. Itapemirim
  19. Iúna
  20. Jerônimo Monteiro
  21. Marataízes
  22. Mimoso do Sul
  23. Muniz Freire
  24. Muqui
  25. Piúma
  26. Presidente Kennedy
  27. Rio Novo do Sul
  28. São José do Calçado
  29. Vargem Alta
  30. Venda Nova do Imigrante
Além do Espírito Santo, o Inpe também colocou cidade de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro em alerta. O aviso de atenção vale até às 23h59 desta sexta-feira (5).

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