Veja quais cidades do ES começaram a vacinar os idosos com mais de 90 anos

Idosos acima dos 90 anos começam a ser vacinados no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Cada município é responsável pela organização e aplicação das vacinas. Em algumas cidades, o atendimento será feito exclusivamente na residências, em outras, a imunização será realizada nas unidades de saúde. Há ainda os municípios que vão adotar o drive thru, estratégia em que o idoso poderá passar de carro por uma área delimitada com pontos de vacinação.

Nesta quinta-feira (4), em um ato simbólico no Palácio Anchieta, foi iniciada a vacinação de um grupo de idosos com mais de 90 anos. A imunização dessa faixa etária foi antecipada pelo governo do Estado , a partir da confirmação da chegada da nova remessa de doses da Coronavac. Confira a programação dos municípios:

VITÓRIA

Vitória Online e a aplicação das doses começará nesta sexta (5). Para as pessoas acamadas, a imunização será feita em casa. Para o restante do público, o atendimento será feito em sete pontos, um em cada região da cidade: unidades de saúde do Centro, de Maruípe, da Praia do Suá, de Santo Antônio e de São Pedro, e ainda no Centro de Celebração da Primeira Igreja Batista (PIB) de Jardim Camburi e na Igreja Evangélica Batista de Vitória (IEBV). Em Vitória, a vacinação deve ser agendada através do link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativoe a aplicação das doses começará nesta sexta (5). Para as pessoas acamadas, a imunização será feita em casa. Para o restante do público, o atendimento será feito em sete pontos, um em cada região da cidade: unidades de saúde do Centro, de Maruípe, da Praia do Suá, de Santo Antônio e de São Pedro, e ainda no Centro de Celebração da Primeira Igreja Batista (PIB) de Jardim Camburi e na Igreja Evangélica Batista de Vitória (IEBV).

VILA VELHA

Em Vila Velha, a vacinação das 427 pessoas com mais de 90 anos também começa nesta sexta-feira (5). Se o idoso for restrito de locomoção e/ou acamado, a aplicação da dose será realizada em domicílio. Para que puderem se locomover, a imunização acontecerá nas unidades de saúde e a data será marcada através do agendamento on-line

SERRA

A imunização começa nesta sexta (5) na residência das pessoas acamadas, e a partir de segunda-feira (8), para os demais da faixa etária a partir dos 90 anos, o atendimento será realizado nas Unidades Regionais de Saúde (URS). O município não informou se haverá agendamento.

CARIACICA

O município inicia neste sábado (6) a vacinação com horário agendado para idosos acima de 90 anos. Para isso, já está no ar o site Agendamento de Vacinação , no qual será possível marcar o dia, horário e a unidade básica de saúde para receber a dose no final de semana. O agendamento também pode ser feito presencialmente nas unidades de saúde. No site, há um espaço para informar se o idoso é acamado. Neste caso, as equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) ou uma equipe volante vão até a residência. Qualquer acamado poderá ser cadastrado, mas neste momento somente os que têm mais de 90 anos receberão a vacina.

VIANA

A vacinação começou na tarde desta quinta-feira (04), e o atendimento dos 188 idosos com mais de 90 anos será exclusivamente domiciliar. A decisão de dar a vacina em casa se baseou na bem-sucedida campanha de vacinação contra a gripe, em que todos os idosos do público-alvo foram alcançados pela imunização num intervalo de duas semanas.

GUARAPARI

As pessoas com mais de 90 anos do município que estão acamadas começam a ser vacinadas nesta sexta-feira (5) e a previsão é de imunizar todas as que estão nessa condição em até duas semanas. A vacinação desse público será feita por territórios, começando pelos que têm as unidades de saúde doKubistchek e do Caic como referência. À medida que mais doses estiverem disponíveis, novo cronograma de territórios será divulgado pela prefeitura.

Para os idosos não acamados, o atendimento será no modelo drive thru, que vai funcionar no Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba. A vacinação será realizada de segunda (8) a quarta-feira (10), das 8h ao meio-dia. É preciso apresentar CPF, cartão do SUS e comprovante de residência em nome da pessoa que será vacinada.

FUNDÃO

A vacinação do público com mais de 90 será feita a partir de segunda-feira (8) e o atendimento será domiciliar.

CONCEIÇÃO DA BARRA

O município recebeu 116 doses para a vacinação dos idosos com idade superior a 90 anos, que vai começar nesta sexta-feira (5) em domicílio.

COLATINA

O município aguarda para esta sexta-feira (5) a chegada das 666 doses para atender ao público-alvo a partir dos 90 anos. Somente, então, vai definir como vai realizar a imunização desses idosos, mas poderá ser uma junção das várias estratégias, como atendimento domiciliar, drive thru e unidades de saúde. A previsão é iniciar a vacinação na próxima semana.

ARACRUZ

A vacinação começa na próxima segunda (8). Para ser atendido, o idoso deve procurar uma unidade de saúde próxima da residência para fazer o agendamento. Aos que tiverem dificuldades de locomoção, o cadastramento pode ser feito por um familiar, e será marcada uma visita do agente de saúde à casa do idoso.

LINHARES

O município também aguarda para esta sexta (5) a remessa de doses para vacinar a população acima de 90 anos, e assim começar a imunização na segunda (8). O período de vacinação deve se estender ao longo de toda a semana, nas unidades do território onde reside o idoso, e em domicílio, no caso de pessoas acamadas. A população será comunicada pelas equipes de Saúde da Família quanto à data de sua imunização.

AFONSO CLÁUDIO

Na cidade, as 189 doses da Coronavac são esperadas para a segunda (8) e, já no dia seguinte, começa a vacinação. A previsão é fazer o atendimento domiciliar de todos os idosos com mais de 90 anos.

DOMINGOS MARTINS

O município começa nesta sexta-feira (5) a vacinar os 185 idosos com mais de 90 anos. O atendimento será domiciliar.

IRUPI

O município iniciou na quarta (3) e pretende concluir nesta sexta (5) o atendimento dos 50 idosos com mais de 90 anos. A vacinação é domiciliar. A prefeitura começou a aplicação com um excedente que dispunha, após autorização da regional de saúde, e se novamente tiver mais excedentes, vai passar a vacinar a próxima faixa etária de idosos que for autorizada pela Sesa. Na cidade, todos os trabalhadores de saúde já foram contemplados.

MARILÂNDIA

A previsão é para as 79 doses serem entregues ao município nesta sexta-feira (5) e, assim que a vacina estiver disponível, começará a imunização. Enfermeiros ficarão encarregado de realizar visitas domiciliares para realização da vacinação dos respectivos idosos de 90 anos ou mais de suas áreas. Mas, caso algum idoso contemplado dessa faixa etária compareça à sala de imunização do município, receberá sua dose.

PRESIDENTE KENNEDY